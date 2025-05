Ni Joan Garcia ni Ter Stegen, Messi dona l'OK al nou porter: Laporta envia la seva oferta

Un dels grans debats al Barça per a la propera temporada gira entorn de la porteria, ja que Szczesny sembla que no seguirà tot i tenir oferta de renovació. Iñaki Peña també té els dies comptats i buscarà un nou equip aquest estiu, i Ter Stegen, recuperat, genera dubtes en l'entorn culer. La incertesa sobre la seva forma física i continuïtat obliga Deco i Flick a considerar opcions: han de fitxar un nou guardià o apostar per la recuperació de l'alemany?

Els candidats per a la porteria del Barça: Joan García i Chevalier

Entre els noms que sonen hi ha Joan García, de l'Espanyol, i Chevalier, del Lille. Tots dos tenen bones opcions per convertir-se en el titular del Barça. Joan García destaca per la seva joventut i experiència a LaLiga, mentre Chevalier ha mostrat molt nivell a França.

Deco i Hansi Flick estudien els seus perfils amb atenció. La direcció esportiva busca un '1' fiable que doni garanties i reforci el lloc. La decisió serà clau per al rendiment defensiu del Barça en la propera temporada.

Emiliano Martínez, la sorpresa que aprova Messi

No obstant, en les últimes hores ha sorgit una alternativa amb el vistiplau de Messi, que es tracta de Emiliano Martínez, porter de la Selecció Argentina i amic del '10'.

El Dibu va ser fonamental en la conquesta del Mundial de 2022 per a l'Argentina i actualment juga a l'Aston Villa, però el seu futur sembla molt lluny d'Anglaterra. Aràbia Saudita ja ha mostrat interès pels seus serveis i ara, el Barça s'ha sumat a la cursa per fitxar el carismàtic porter. Emiliano Martínez s'ha convertit en una opció interessant per al club català, una cosa que Messi segur que celebra.

Messi, clau en la decisió de la porteria culer

El vistiplau de Messi a Emiliano Martínez pot ser decisiu. L'argentí confia plenament en la qualitat del porter i en la seva capacitat per ser líder. Ja va demanar el seu fitxatge quan jugava al Camp Nou i ara celebraria la seva arribada com un aficionat més.

El fitxatge d'Emiliano Martínez podria donar un impuls a l'equip. La seva experiència internacional i solidesa sota pals són arguments importants. Això complicaria la continuïtat de Ter Stegen, qui haurà de demostrar estar al nivell esperat.

Ter Stegen continua sent un símbol per al Barça, però els dubtes sobre el seu estat físic persisteixen. Joan García, per la seva banda, té potencial per ser un gran porter, però no compta amb el suport de Messi. La balança podria inclinar-se cap a un porter consolidat com Emiliano Martínez.