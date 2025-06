Inesperat, el Barça posa preu a Fermín López, està en venda: 'El mínim és...'

Es preveu un estiu rocambolesc a Can Barça. El 2024, Deco i tot l'equip directiu es van marcar unes expectatives molt elevades que després la realitat financera del club es va encarregar de destruir. Amb tot, l'equip va quedar gairebé a mig fer, havent complert pocs dels objectius fixats al principi: sense sortides importants i amb l'arribada de menys efectius dels que es necessitaven.

Però ara la lliçó ja està apresa. Cal anar pas a pas. I no pot haver-hi fitxatges importants sense abans tenir tancades vendes que suposin grans inversions. És per això que Deco ja s'ha posat mans a l'obra per trobar equip als descartats de Hansi Flick, sabent que algun d'ells té molt cartell.

Noms com els d'Ansu Fati, gairebé acordat amb el Mònaco, Ronald Araújo, Pau Víctor, Pablo Torre o Ter Stegen figuren actualment a la llista de transferibles del Barça. Tanmateix, des del portal Culemanía han afegit un altre futbolista, Fermín López, que ve de signar un final de temporada extraordinari. L'onubenc, tot i això, no pot presumir de ser un dels titulars imprescindibles de Flick i, a més a més, comparteix demarcació amb altres dos futbolistes de gran alcúrnia: Gavi i Dani Olmo.

És cert que Fermín López ha demostrat, i de sobres, merèixer-se un lloc a la plantilla culer. Però la necessitat d'alimentar les arques, el seu amplíssim cartell i la seva no condició de titular indiscutible el postulen com un gran candidat a abandonar el Barça. D'entrada, no entra als plans, ni de Hansi ni de Deco ni tampoc de Laporta, vendre'l. Però des d'aquesta mateixa font asseguren que, en cas que arribés una oferta de 50 milions o més, ja sí que començarien a plantejar-s'ho seriosament.

No seria, ni de lluny, una idea descabellada que algun equip, principalment de la Premier League, es presentés al Camp Nou amb una proposta d'aquestes quantitats. Les seves dues temporades a l'elit han estat extremadament bones i així ho demostren els seus registres. En el present curs ha anotat 8 gols i ha repartit 10 assistències en els 46 duels en què Hansi Flick li ha permès participar.

Fermín López tanca les portes

Passi el que acabi passant, l'únic que està clar és que, si de Fermín López depengués, seguiria vestint de blau i grana durant molt més temps. “No penso marxar-me. Estic molt content al Barça. Era el meu somni i vull quedar-m'hi”, va dir fa uns dies en una entrevista. Curt i ras.

Però el mercat és tan volàtil i la situació financera del Barça tan fràgil que, a dia d'avui, és impossible descartar res. De tot pot passar als despatxos del Camp Nou d'ara fins al final de l'estiu i, de fet, a la directiva ja són conscients que hauran de prendre alguna que altra decisió complicada. Per sobre de tot hi ha el benestar i el futur del club.