Sorpresa, Alejandro Grimaldo negocia amb el Barça, exigeix 2 fitxatges per signar ja

El Barça ja negocia amb Alejandro Grimaldo, lateral esquerre del Bayer Leverkusen que compta amb altres ofertes de clubs espanyols. El Barça no tenia pensat fitxar cap lateral, però Alejandro Grimaldo s'ha posat a tir i el club culer ja negocia amb l'espanyol per arribar a un acord. Alejandro Grimaldo, per la seva banda, està disposat a acceptar les condicions del Barça, però exigeix 2 fitxatges per estampar la seva signatura i convertir-se en nou lateral esquerre del FC Barcelona.

Ningú ho donava per fet, però la veritat és que Alejandro Grimaldo i el FC Barcelona ja negocien amb l'objectiu de tancar un acord més aviat que tard, segons fonts. Alejandro Grimaldo ja va estar a prop del Barça durant el passat mercat de fitxatges d'estiu i ara sembla que la transferència es tancarà de manera definitiva, segons pot avançar 'e-Notícies'

Joan Laporta vol apostar per un lateral que compleixi amb dues premisses molt bàsiques: exigència i projecció a les grans competicions, tant domèstiques com continentals. Alejandro Grimaldo, lateral esquerre que juga al Bayer Leverkusen, compleix amb aquests dos requisits, però també vol garanties. I aquestes garanties passen per acceptar ordres del lateral espanyol i fitxar bé durant aquest mercat de fitxatges d'estiu de 2025, que serà mogut a Can Barça.

El món del futbol és una capsa de sorpreses i casos com el d'Alejandro Grimaldo ho demostren a la perfecció: l'espanyol acabarà fitxant pel Barça, però exigeix. El lateral espanyol no ha dubtat ni un segon, però vol que el Barça compleixi unes condicions i que li comuniqui les seves intencions abans del mes de juliol de 2025.

Les bases o exigències d'Alejandro Grimaldo no són precisament poques, però el futbolista vol fitxar, sigui com sigui, pel Barça de Joan Laporta. Aquestes exigències passen per acudir al mercat de fitxatges, no només de futbolistes: Alejandro Grimaldo exigeix un contracte de 5 anys i vol que el Barça li fitxi un preparador físic. Joan Laporta estaria disposat a passar pel tub, sobretot perquè considera que Grimaldo és un gran lateral i perquè Alejandro Balde necessita competència real al flanc esquerre.