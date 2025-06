La Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) meditava un canvi dràstic en el funcionament arbitral i aquest arribarà en els pròxims dies: el Barça en serà el gran beneficiat. Després de molts mesos de polèmica derivada del 'Cas Negreira' i de la famosa carta del Real Madrid instigant canvis urgents, la RFEF ha pres una decisió que afecta el CTA. La sentència per part de la RFEF és total i absoluta: el CTA queda perplex i el Barça, liderat per Joan Laporta, en surt victoriós.

El futbol espanyol viu dies de molt caos i enrenou per culpa de les constants polèmiques arbitrals, que s'han accentuat amb la carta del Real Madrid publicada fa alguns mesos. De fet, la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) es planteja un canvi dràstic en la direcció del CTA, que està liderada per l'andalús Medina Cantalejo i per Clos Gómez. Un dels noms que ja ha tret el cap és el de Mateu Lahoz, àrbitre valencià ja retirat que passaria a liderar el CTA amb l'objectiu de posar pau.

El substitut de Medina Cantalejo, cap dels àrbitres, encara no està clar, però sí que ha transcendit que la RFEF planeja carregar-se l'andalús aquest pròxim 15 de juny. La decisió provocaria canvis estructurals, ja que Medina Cantalejo és qui ordena i coordina tot l'arbitratge a nivell espanyol, que afecta LaLiga i la Copa del Rei, entre d'altres. La decisió ha estat avançada pel 'Diari AS', mitjà que ha manifestat que la decisió de la RFEF respecte al CTA és irreversible.

La RFEF sentencia el CTA amb una decisió històrica: el Barça de Laporta surt guanyant

A més de Medina Cantalejo, Clos Gómez, actual cap del VAR, també abandonaria l'estament arbitral per deixar pas a un altre nom que encara no ha estat revelat de manera oficial. Per al club blanc qualsevol canvi millora Medina Cantalejo i Clos Gómez, dos exàrbitres que no donen cap seguretat al Real Madrid. Per part del Barça, consideren que l'entrada de Mateu Lahoz seria una provocació en tota regla.

Després de tancar la seva etapa com a àrbitre al passat Mundial de Qatar, Mateu Lahoz va deixar de ser col·legiat i es va convertir en analista arbitral: va aparèixer en mitjans de ràdio i televisió. Ara, Mateu Lahoz podria allunyar-se d'aquest paper per passar a liderar el CTA, ocupant així el lloc del cessat Medina Cantalejo, que fa mesos que està en el punt de mira.

Diversos mitjans de comunicació asseguren que Mateu Lahoz serà el pròxim president del Comitè Tècnic d'Àrbitres, cosa que s'ha desmentit des de la RFEF.