Increïble: Franco Mastantuono provoca que Xabi Alonso el separi d’un company
El Reial Madrid està passant per una època de canvis i el nou fitxatge ja ha causat desconcert al camp
Franco Mastantuono és l'últim fitxatge del Real Madrid i l'afició s'ha mostrat especialment il·lusionada amb la seva arribada a la capital. El Real Madrid està passant per una època de canvis i tot el que arribi al club és benvingut. Florentino s'ha posat mans a l'obra i no vol que l'entitat se'n ressenti durant més temps.
El Real Madrid ha tancat un any d'una manera que ningú esperava que ho fes; pràcticament en blanc i amb un joc poc comú. De fet, els blancs han deixat Carlo de banda i han apostat per Xabi Alonso, qui vol reflotar l'equip. Franco Mastantuono, que s'acaba d'afegir, ha fet que l'hagin de separar d'un dels seus companys durant l'entrenament.
Franco Mastantuono i la seva arribada al Real Madrid
Franco Mastantuono s'ha consagrat com una de les majors promeses joves del panorama futbolístic, però no ho ha tingut fàcil. L'argentí va ser anunciat com a nou fitxatge del Real Madrid fa diverses setmanes, però no podia afegir-se a la plantilla per temes legals. L'atacant no podia entrar en la dinàmica del conjunt blanc fins que complís la majoria d'edat.
Franco Mastantuono va fer els 18 anys el dia 14 d'aquest mes i ràpidament es va posar mans a l'obra amb el seu nou equip. A més de la presentació com a jugador del Real Madrid, Franco ja s'ha afegit als entrenaments del primer equip. Curiosament, Xabi Alonso l'ha hagut de separar d'un dels seus companys.
Durant un exercici, Franco Mastantuono i Trent han començat a posar centres perfectes i Xabi Alonso ha decidit que el millor era separar-los. Entre rialles, l'entrenador els ha deixat clar que els separava perquè no hi havia manera que en fallessin cap. A més de semblar que s'ha integrat a la perfecció, la connexió amb Trent podria ser clau.
Franco Mastantuono i Trent, una banda letal per a Xabi Alonso
Tots dos juguen pel costat dret, així que Franco Mastantuono i Trent podrien conformar una de les bandes més temudes del continent. Encara que per ara no hi ha res que indiqui que seran titulars, tots dos cracks tindran el seu moment abans o després. De totes maneres, la realitat és que l'argentí acaba d'aterrar a la capital, així que el seu debut podria trigar una mica a arribar.
Demà veurem si Franco Mastantuono acaba entrant a l''11' de Xabi Alonso, però és poc probable. Haurem de seguir l'encontre dels blancs per no perdre'ns cap novetat.
