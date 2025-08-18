Increíble: Franco Mastantuono provoca que Xabi Alonso lo separe de un compañero

Franco Mastantuono es el último fichaje del Real Madrid y la afición se ha mostrado especialmente ilusionada con su llegada a la capital. El Real Madrid está pasando por una época de cambios y todo lo que llegue al club es bienvenido. Florentino se ha puesto manos a la obra y no quiere que la entidad se resienta durante más tiempo.

El Real Madrid ha cerrado un año de una forma que nadie esperaba que lo hiciese; prácticamente en blanco y con un juego poco común. De hecho, los blancos han dejado a Carlo a un lado y han apostado por Xabi Alonso, quien quiere reflotar el equipo. Franco Mastantuono, quien se acaba de sumar, ha hecho que lo tengan que separar de uno de sus compañeros durante el entrenamiento.

Franco Mastantuono y su llegada al Real Madrid

Franco Mastantuono se ha consagrado como una de las mayores promesas jóvenes del panorama futbolístico, pero no lo ha tenido fácil. El argentino fue anunciado como nuevo fichaje del Real Madrid hace varias semanas, pero no podía sumarse a la plantilla por temas legales. El atacante no podía entrar en la dinámica del conjunto blanco hasta que cumpliese la mayoría de edad.

Franco Mastantuono cumplió los 18 años el día 14 de este mes y rápidamente se puso manos a la obra con su nuevo equipo. Además de la presentación como jugador del Real Madrid, Franco ya se ha sumado a los entrenamientos del primer equipo. Curiosamente, Xabi Alonso ha tenido que separarlo de uno de sus compañeros.

Durante un ejercicio, Franco Mastantuono y Trent han empezado a poner centros perfectos y Xabi Alonso ha decidido que lo mejor era separarlos. Entre risas, el entrenador les ha dejado claro que les separaba porque no había forma de que fallasen una. Además de parecer que se ha integrado a la perfección, la conexión con Trent podría ser clave.

Franco Mastantuono y Trent, una banda letal para Xabi Alonso

Ambos juegan por el costado derecho, así que Franco Mastantuono y Trent podrían conformar una de las bandas más temidas del continente. Aunque por ahora no hay nada que indique que serán titulares, ambos cracks tendrán su momento antes o después. De todos modos, la realidad es que el argentino acaba de aterrizar en la capital, así que su debut podría tardar un poco en llegar.

Mañana veremos si Franco Mastantuono acaba entrando en el '11' de Xabi Alonso, pero es poco probable. Tendremos que seguir el encuentro de los blancos para no perdernos ninguna novedad.