¡Ibrahima Konaté, mucho más cerca del Real Madrid! Lo que ha pasado lo cambia todo

El Real Madrid sigue muy interesado en reforzar la parcela defensiva del equipo. Tras lo visto el año pasado, Xabi Alonso ha solicitado varios fichajes en esa zona del campo y Florentino ha cumplido. Así, el presidente ha cerrado las incorporaciones de Huijsen, Carreras y Trent, pero lo más importante es que todavía queda mercado y podría haber más.

El gran sueño del Real Madrid es Ibrahima Konaté. La idea del club blanco es esperar al verano de 2026, cuando Konaté termina contrato con el Liverpool, para lograr su incorporación a coste cero. Eso sí, las urgencias del Real Madrid en defensa podrían precipitar su traspaso.

Florentino Pérez está dispuesto a pagar varios millones para que así sea, pero hasta la fecha el Liverpool se había mostrado reticente. Ahora, contra todo pronóstico, la situación ha cambiado, y la llegada de Ibrahima Konaté al Bernabéu este verano es más posible que nunca.

Los últimos movimientos del Liverpool abren la puerta a Ibrahima Konaté

En las últimas horas todo ha cambiado. Ibrahima Konaté está mucho más cerca del Real Madrid tras los últimos movimientos del Liverpool. El equipo inglés ha fichado al central Giovanni Leoni procedente del Parma por 35 millones de euros.

Y no solo eso, pues también sigue de cerca a Marc Guéhi. Dos centrales para reforzar ya el equipo que permitirían la salida de Ibrahima Konaté este mismo verano.

El fichaje de Giovanni Leoni, un prometedor defensor de 18 años, por 35 millones de euros, es una clara señal de que el Liverpool está preparando el futuro de su defensa. Además, el interés en Marc Guéhi, actual capitán del Crystal Palace, refuerza la idea de que el club inglés está buscando alternativas a Ibrahima Konaté. Estos movimientos podrían facilitar la salida del central francés rumbo al Real Madrid.

El Real Madrid se posiciona para fichar a Ibrahima Konaté

Ante esta situación, el Real Madrid se muestra atento y preparado para actuar. Aunque su plan inicial era esperar hasta 2026 para fichar a Konaté sin coste alguno, los recientes movimientos del Liverpool han acelerado los tiempos. El club blanco está dispuesto a negociar con el Liverpool para cerrar el traspaso este mismo verano.

Ibrahima Konaté, por su parte, ha mostrado su interés en unirse al Real Madrid. Aunque el Liverpool ha intentado renovar su contrato, el central francés parece decidido a cambiar de aires. Esta disposición del jugador podría facilitar las negociaciones entre ambos clubes.