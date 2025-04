Hi ha sorpresa, Ferran Torres ja té preu per deixar el Barça: 'És el mínim que...'

En el vertiginós món del futbol, una simple decisió aparentment insignificant pot redefinir el rumb d'un club. En aquest context, Ferran Torres, davanter del Barça, s'ha consolidat com una peça essencial sota la direcció de Hansi Flick. S'ha convertit en una peça clau per a la rotació del tècnic alemany i està responent a la confiança amb gols, cosa que ha cridat l'atenció d'altres equips.

Ferran Torres viu el seu millor moment, està de dolç

Des de la seva arribada al Barça al gener de 2022, Ferran Torres ha experimentat alts i baixos. Després d'una temporada 2022-2023 d'adaptació, on va lluitar per trobar el seu lloc en l'esquema tàctic de l'equip de Xavi Hernández, el seu rendiment ha millorat significativament en la campanya actual. Sota els comandaments de Flick, malgrat ser suplent habitual, ja suma 15 gols i 3 assistències.

La seva capacitat per ingressar des de la banqueta i canviar el curs dels partits ha estat notable. En diverses ocasions, Ferran Torres ha estat el revulsiu perfecte, oferint descansos necessaris als tres titulars: Lewandowski, Raphinha i Lamine Yamal. Les seves actuacions estan sent tan bones que la directiva del Barça s'ha vist obligada, malgrat que no està en venda, a fixar el seu preu de sortida.

El preu de Ferran Torres

El ressorgiment de Ferran Torres ha atret l'atenció de diversos clubs, especialment a la Premier, on equips com l'Aston Villa, el Newcastle i el Tottenham han mostrat interès.

Davant tal escenari, el Barça ha establert un preu mínim de 40 milions d'euros per a la seva sortida. No obstant això, fonts properes a la directiva indiquen que podrien prioritzar propostes properes a 50 milions. Està clar que, en cas de marxar, Ferran Torres deixarà una bona suma de milions a les arques del club català.

Aquesta estratègia busca equilibrar les finances del club i reinvertir en reforços necessaris. La possible venda de Ferran Torres podria facilitar la incorporació de jugadors que complementin el projecte esportiu de Hansi Flick. Tanmateix, la prioritat del club i del jugador passa per mantenir el seu vincle de cara a la pròxima temporada.​

La postura de Ferran Torres i el seu futur al Barça

A pesar de l'interès extern, Ferran Torres ha expressat el seu desig de continuar al Barça. Compromès amb el projecte, la seva intenció és complir el seu contracte vigent fins al 2027 i contribuir a l'èxit de l'equip. Hansi Flick ja ha donat l'OK a la seva continuïtat.

No obstant això, el futbol professional està marcat per constants canvis. La decisió final sobre la seva permanència dependrà de múltiples factors, incloent ofertes concretes i les necessitats estratègiques del club.