Oficial, Joan Laporta aconsegueix la seva signatura, jugarà al Barça el 2026: Flick tenia raó

Joan Laporta està realitzant una tasca impressionant al capdavant del Barça, aconseguint recuperar l'estabilitat financera que tant necessitava el club. Gràcies a les seves maniobres financeres, que inclouen l'activació de diverses "palanques", el FC Barcelona ja pot permetre's un nivell de fitxatges més proper a l'estàndard dels grans equips europeus. Aquestes decisions, preses a consciència, permetran al club començar a fitxar sense les restriccions d'anys anteriors.

Amb la reconstrucció financera en marxa, ara és el torn de reforçar la plantilla. Flick ja ha deixat clar que el seu principal objectiu per al pròxim curs serà enfortir diverses demarcacions, especialment el lateral dret i els extrems. Ara bé, malgrat les conegudes mancances en aquestes posicions, Flick també ha posat atenció en la porteria, posició que ha adquirit molt protagonisme últimament a causa del rendiment de Wojciech Szczesny.

Wojciech Szczesny es consolida

Hansi Flick va apostar pel veterà porter polonès, que va arribar en condicions una mica inesperades, però que amb el temps ha demostrat ser un reforç crucial per al Barça. Wojciech Szczesny està demostrant que, malgrat la seva edat, encara té corda per estona.

De fet, el seu rendiment ha estat tan sòlid que Joan Laporta ha pres la decisió de renovar el seu contracte fins al 2026, una mesura que assegura la seva continuïtat una temporada més. El mateix Szczesny ha donat el vistiplau a aquesta renovació, cosa que garanteix que Flick podrà comptar amb ell per a la temporada vinent.

Joan Laporta activa la renovació de Wojciech Szczesny

Joan Laporta, seguint els consells de Flick, no ha dubtat a assegurar la permanència de Wojciech Szczesny per un altre any. Després de mesos d'especulacions i algunes incerteses, l'acord està tancat. La renovació del porter és una mostra més del compromís del Barça per assegurar un futur competitiu sota el comandament de Hansi Flick.

Això, sens dubte, és una gran notícia tant per al club català com per als aficionats culers, que en poc temps han sabut valorar la gran feina del guardameta polonès. A més, permetrà a Deco centrar-se en consolidar els fitxatges d'altres posicions, tenint la porteria coberta pel mur que va aterrar a la Ciutat Comtal fa tan sols cinc mesos. La continuïtat de Wojciech Szczesny és un fet.

Això sí, Ter Stegen no estarà molt tranquil amb la notícia. El teòric titular ja està a la recta final de la seva recuperació i aspira a mantenir el seu rol una vegada pugui tornar a jugar. Veurem què decideix fer Flick llavors, ja que ha demostrat per activa i per passiva que, per a ell, Wojciech Szczesny és el nº1.