Ferran Torres contesta a l'oferta de renovació del Barça: 'És una g...'

La situació de Ferran Torres ha donat un gir notable en la present temporada. Encara que el davanter no ha estat un habitual en l'onze titular, el seu rendiment quan ha saltat al camp ha estat impecable. Hansi Flick ha elogiat la seva actitud i ha sol·licitat a la directiva que activi la seva renovació, suport que ha estat crucial perquè el club decideixi oferir-li un nou contracte.

El rendiment de Ferran Torres: una resposta a les crítiques

Malgrat no tenir un lloc fix en el trident ofensiu del Barça, Ferran Torres ha sabut aprofitar cada oportunitat. Amb una destacada capacitat per adaptar-se a diverses posicions en l'atac, ha demostrat ser un recurs valuós per a l'equip. La seva polivalència li ha permès cobrir amb èxit les absències dels titulars, cosa que ha augmentat el seu pes dins de l'esquema tàctic de Flick.

Ferran Torres ha estat capaç de canviar la percepció de Deco i Laporta. Després d'unes primeres temporades en què el seu rendiment va ser objecte de crítiques, el '7' ha respost a base de gols. Les seves xifres són el millor reflex del genial rendiment que està oferint aquest curs.

En el que va de campanya, Ferran Torres ha sumat 13 gols, una dada impressionant considerant que encara som al març. Aquest augment en la seva quota golejadora ha estat un factor determinant perquè la directiva del Barça valori la seva permanència al club. La seva renovació ja està en marxa i Ferran ja ha donat la primera resposta.

Ferran Torres respon a la proposta de renovació

Ferran Torres té contracte fins al 2027, però la cúpula del club català ha pres la decisió de ampliar el seu vincle fins al 2029 millorant les seves condicions. En aquest sentit, el Barça li mantindrà el sou fix, però augmentaran els incentius variables depenent del seu rendiment i objectius assolits. Aquesta estructura busca premiar el seu esforç i mantenir-lo motivat dins del projecte culé perquè continuï rendint al mateix nivell.

Ferran Torres, coneixedor dels detalls, ja ha contestat de la millor manera possible: "És una gran oferta, em quedo segur". Aquestes paraules reflecteixen la seva satisfacció amb la proposta del club i el seu desig de continuar en un projecte que ha demostrat ser important per al seu desenvolupament com a futbolista. Amb la confiança del seu entrenador i el suport de la directiva, el futur de Ferran en el FC Barcelona sembla estar completament assegurat.