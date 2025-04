El Manchester United ofereix 40 milions! Deco s'ho pensa, possible adeu al Barça

En el vertiginós món del futbol, els moviments en el mercat de fitxatges són constants i, sovint, sorprenents. En les últimes hores, una notícia ha acaparat l'atenció d'aficionats: el Manchester United estaria disposat a oferir 40 milions d'euros per un pes pesant del FC Barcelona. Aquest escenari planteja certs interrogants als quals Deco haurà de respondre el més aviat possible.

Els deures de Deco per a la 2025/2026

Deco va assumir el càrrec en la directiva del Barça amb la responsabilitat de reforçar la plantilla i controlar la planificació esportiva. Una de les seves primeres accions va ser satisfer les peticions de Hansi Flick després d'aconseguir la incorporació de Dani Olmo, un reforç que ha aportat qualitat i versatilitat a l'atac culer. I ara ha de prendre altres decisions igualment importants.

De cara a la pròxima temporada, Deco té tasques pendents. Flick ha sol·licitat la incorporació d'un extrem de primer nivell i un lateral que pugui competir amb Koundé en el flanc dret. Aquestes incorporacions són vistes com a essencials per mantenir la competitivitat de l'equip en totes les competicions.

Ara bé, per poder dur a terme aquests reforços, Deco és conscient de la necessitat d'equilibrar les finances del club. Això implica la venda de jugadors que, a més d'aportar ingressos, permetin alliberar espai salarial. Entre els noms que sonen per sortir es troben Ansu Fati, Andreas Christensen, De Jong i Araújo, però el Manchester United ofereix 40 M per un altre crack: Alejandro Balde.

L'interès del Manchester United en Alejandro Balde

El Manchester United, sempre atent a oportunitats en el mercat, ha identificat Alejandro Balde com una peça clau per reforçar la seva defensa. Segons informes que arriben des d'Anglaterra, els d'Amorim estarien disposats a oferir 40 milions d'euros pel lateral català. A més, es rumoreja que Balde rebria un salari anual de 12 milions d'euros, convertint-se en un dels defensors millor pagats del món.

Malgrat l'oferta temptadora, el Barça no té intenció de vendre Alejandro Balde. El jugador és considerat fonamental en l'esquema de Hansi Flick, qui valora la seva rapidesa, capacitat ofensiva i solidesa defensiva. A més, Balde té contracte amb el Barça fins al 2028, amb una clàusula de rescissió de 1.000 milions d'euros, cosa que reforça la posició del club en les negociacions.

Veurem si el Manchester United decideix pujar l'oferta o, per contra, assumeix que serà impossible. I és que Alejandro Balde està encantat al Barça i no vol canviar d'aires.