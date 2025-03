Sorpresa, Ferran Torres rep 7 ofertes en un dia i se'n va a per Deco: 'Vull...'

La temporada de Ferran Torres està sent la més destacada de la seva intensa carrera futbolística. Encara que normalment surt des de la banqueta, el '7' del Barça ha demostrat ser el revulsiu ideal per als moments més complicats. Amb 11 gols aquesta temporada, Ferran ha igualat en xifres anotadores a Lamine Yamal, convertint-se en un dels jugadors més efectius de l'equip.

Tanmateix, tot i el seu bon nivell i la confiança brindada per Flick, l'estada de Ferran Torres al Barça podria acabar abans del que s'esperava. Amb contracte fins al 2027, el davanter s'ha convertit en una peça molt atractiva per a diversos clubs, cosa que ha posat el seu nom al centre del mercat de fitxatges.

Un escenari que Deco podria aprofitar per fer caixa i reforçar altres posicions del terreny de joc. I és que, segons ha informat 'FCBNoticias', Ferran Torres ja té set ofertes sobre la taula.

Les ofertes per Ferran Torres

Ferran Torres ha atret l'interès de diversos clubs importants d'Europa. A la Premier League, equips com Chelsea, Newcastle, Tottenham, Arsenal i Aston Villa han mostrat interès en el jugador. Tots aquests clubs consideren que el '7' podria aportar més qualitat al seu atac i estan disposats a licitar pel seu fitxatge, ja que tenen diners per intentar-ho.

D'altra banda, a Itàlia, l'AC Milan i el Nàpols també han mostrat interès a incorporar Ferran Torres. Ambdós equips volen tornar a dominar la Serie A i han pensat en l'extrem del Barça per recuperar el tron. Això sí, potser els italians tenen més problemes per assolir la xifra que demana el Barça.

En aquest sentit, el preu que Deco ha fixat per a la sortida de Ferran Torres oscil·la entre els 35 i 40 milions d'euros. Aquesta quantitat podria ser un bon negoci per al club català, que utilitzaria aquests fons per realitzar nous fitxatges i enfortir altres àrees del camp. Això sí, a pesar que la venda de Ferran sembla una bona opció per a la planificació esportiva del club, la decisió final sobre el seu futur està a les seves mans.

La petició de Ferran Torres a Deco

Encara que el Barça estaria disposat a vendre Ferran Torres per generar més massa salarial i complir amb les exigències del fair play financer, el jugador té clar que vol quedar-se. Tanmateix, també ha expressat quin és el seu objectiu actual.

En declaracions recents, Ferran Torres va expressar: "Vull fer minuts útils", cosa que reflecteix la seva ambició de ser una peça important en l'equip. Si finalment decideix quedar-se, el Barça respectarà la seva decisió, ja que encara té contracte fins al 2027.

En qualsevol cas, l'última paraula la té Ferran Torres. Si decideix quedar-se, tindrà l'oportunitat de seguir intentant fer-se un lloc en l'onze titular del Barça. D'altra banda, si opta per sortir, Deco aprofitaria la seva venda per enfortir la seva plantilla de cara a la pròxima temporada.