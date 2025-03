Hi ha acord, el Celta ofereix 10 M€ i Deco accepta: es despedeix del Barça i del Betis

El Barça, sota la direcció del seu director esportiu Deco, es troba en plena planificació de la pròxima temporada. Un dels enfocaments principals de Deco és reforçar la parcel·la ofensiva, buscant un suplent de garanties per a Robert Lewandowski. No obstant això, una de les seves majors preocupacions rau en gestionar les sortides de certs jugadors durant l'estiu.

Entre els casos més destacats es troba el del porter Iñaki Peña; l'alacantí va iniciar la temporada com el substitut de Ter Stegen després de la seva lesió de genoll. No obstant això, l'arribada de Wojciech Szczesny, qui va sortir de la seva retirada per unir-se al Barça, va relegar Peña a la banqueta. Aquesta situació ha limitat les seves oportunitats, generant frustració en el jugador i fent que la seva sortida aquest estiu cobri força.

Interessos del Betis i el Celta de Vigo

Davant aquest escenari, Iñaki Peña ha manifestat el seu desig de buscar minuts en un altre club, ja que dos equips de LaLiga han mostrat interès en ell: Betis i Celta. El Betis, sota la direcció de Manuel Pellegrini, ha inclòs Peña en la seva llista de possibles fitxatges per reforçar la porteria. No obstant això, la imminent incorporació d'Álvaro Valles, procedent de la UD Las Palmas, complica l'arribada d'Iñaki al conjunt verd-i-blanc.

D'altra banda, el Celta busca un porter de garanties a causa de la possible no renovació de Vicente Guaita, qui, als seus 38 anys, podria finalitzar la seva trajectòria esportiva. L'estil de Claudio Giráldez encaixa amb les característiques d'Iñaki Peña, cosa que converteix el club gallec en una opció atractiva per a l'etern suplent del Barça.

Negociacions i oferta del Celta

Les negociacions entre el Barça i el Celta de Vigo han avançat significativament en els últims dies. Deco, conscient de la necessitat d'equilibrar les finances del club i reduir la massa salarial, veu amb bons ulls la venda d'Iñaki Peña. El Celta estaria disposat a oferir una xifra propera als 10 milions d'euros pel traspàs del porter.

Per a Iñaki Peña, unir-se al Celta representaria una oportunitat de consolidar-se com a titular a LaLiga i demostrar el seu valor en un equip que aspira a competir a Europa. Per al Celta, la incorporació d'un porter jove i amb projecció com Peña reforçaria una posició clau en l'equip. Per la seva banda, el Barça obtindria ingressos que podrien destinar-se a reforçar altres àrees del planter, així que Deco té pensat acceptar.