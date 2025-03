Deco celebra el partit contra el Dortmund a la Champions: fitxatge TOP per al Barça

El Barça ja ha superat els vuitens de final de la Champions League després de derrotar còmodament el Benfica en el partit de tornada per 3 a 1. Els de Flick van ser clarament superiors als lisboetes a Montjuïc amb una línia ofensiva liderada per Raphinha i Lamine Yamal. Els dos extrems van portar de cap la defensa visitant i van demostrar estar en un moment de forma envejable.

Ara tocarà esperar al voltant d'un mes per assistir a l'eliminatòria de quarts de final, però el FC Barcelona ja coneix el seu rival. Serà el Borussia Dortmund, que va derrotar de forma ajustada el Lille per un global de 3-2. En aquest sentit, cal destacar que Deco tenia com a preferència l'equip alemany com a pròxim rival, així que celebra la notícia.

Deco festeja que el Borussia Dortmund s'enfronti al Barça per aquest motiu

Deco ja està treballant en la planificació de la pròxima temporada amb un objectiu clar entre cella i cella. Sí, perquè el director esportiu del FC Barcelona està buscant un extrem de primer nivell, capaç d'actuar per la banda esquerra i que accepti amb naturalitat ser suplent de Raphinha. És per això que ha celebrat amb tanta eufòria el creuament de Champions League davant el Borussia Dortmund.

I és que allà juga un dels favorits de Deco: Jamie Bynoe-Gittens. El jove extrem anglès de 20 anys ja porta disputats 39 partits amb el subcampió d'Europa i està rendint a un molt bon nivell. Aquest curs ja ha anotat 11 gols i servit 4 assistències, així que Deco estarà molt atent a aquesta eliminatòria i farà un seguiment detallat del jove extrem del Borussia Dortmund.

Jamie Bynoe-Gittens, en el radar de Deco

Jamie Bynoe-Gittens marca una mitjana de 0,41 gols cada 90 minuts que està al camp. Aquest rendiment el col·loca en el lloc 37 de 356 jugadors que hagin jugat un mínim de 3 partits. Jamie Gittens és un extrem habilidós, amb un gran regat i amb bon xut que acostuma a jugar a cama canviada.

Gittens is 100% Unstoppable 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿⚡

El Barça aposta per joves talents i Jamie Bynoe-Gittens podria ser un fitxatge molt interessant, el seu talent i joventut el fan especialment atractiu. No obstant això, Jamie Gittens ha començat a despertar gran interès en diversos dels clubs de la Premier League i el seu preu s'ha disparat fins als 100M. Deco, conscient del seu elevat preu, posarà encara més atenció al que pugui fer davant el Barça.

Jamie Bynoe-Gittens serà dels millors

Jamie Bynoe-Gittens té contracte vigent amb el Borussia Dortmund fins al 2028. Per tant, haurà de decidir si continua la seva progressió a Alemanya o bé canvia d'escenari. No solament Deco ha posat el seu interès en el jugador, equips com l'Arsenal també el segueixen de prop.

La seva explosiva velocitat, regat i capacitat per desequilibrar l'han col·locat en la mira dels grans clubs europeus. El Borussia Dortmund ho té clar: Jamie Bynoe-Gittens no sortirà per menys de 100M. Deco i Laporta hauran d'analitzar si val la pena pagar aquesta gran suma per un jugador que en teoria arribaria per ser suplent.