Jonatan Giráldez pesca a la Lliga F, se'n va als Estats Units: al Barça al·lucinen

Jonatan Giráldez ho va guanyar tot amb el FC Barcelona. Des que va prendre les regnes de l'equip el 2021, el conjunt blaugrana va viure la millor època de la seva història. Sota el seu comandament, el Barça Femení va guanyar la Lliga, la Copa i la Champions, dominant Europa.

L'afició l'adorava. El seu estil de joc ofensiu i la seva capacitat per treure el màxim rendiment de cada jugadora van fer que l'equip dominés el futbol femení. No obstant això, la seva sortida va sorprendre a tothom.

Ningú esperava que, en el seu millor moment, decidís tancar la seva etapa al club. El Barça i la seva afició volien seguir guanyant títols amb ell, però Jonatan Giráldez tenia altres plans.

Un nou repte als Estats Units

Després del seu èxit a Barcelona, el tècnic gallec va decidir acceptar una nova aventura lluny d'Espanya. La seva destinació: el Washington Spirit de la NWSL. La lliga nord-americana és una de les més competitives del món, i Jonatan Giráldez hi va veure una oportunitat de creixement.

No va ser una decisió fàcil. Deixar l'equip que el va portar al cim significava començar de zero, però l'oferta del Washington Spirit era irresistible. Un projecte ambiciós, amb una lliga en creixement i un repte personal que l'il·lusionava.

La fuga de talent a la Lliga F

El futbol femení a Espanya ha crescut, però encara no pot competir amb les lligues estrangeres en inversió i oportunitats. Moltes jugadores han optat per provar sort fora. Jugadores com Esther González, Claudia Zornoza i Oihane Hernández van deixar la Lliga F a la recerca de noves experiències.

Ara, a aquesta llista s'hi suma un altre nom, però en l'apartat d'entrenadors: Jonatan Giráldez. I no només ell se n'ha anat. També ha decidit portar talent espanyol als Estats Units.

El seu gran fitxatge

El Washington Spirit, sota la direcció de Giráldez, ha fitxat Gift Monday, una de les davanteres més prometedores de la Lliga F.

La nigeriana, màxima golejadora del Costa Adeje Tenerife, ha estat una de les revelacions de la temporada. La seva velocitat, potència i olfacte golejador van cridar l'atenció del tècnic gallec, que no va dubtar a apostar per ella.

El traspàs s'ha tancat en 300.000 euros, una quantitat important per al futbol femení, però que mostra l'interès de la NWSL a seguir atraient talent internacional.

Amb aquest moviment, queda clar que la Lliga F continua perdent peces importants. Mentre a Espanya es lluita per millorar les condicions de la competició, altres lligues com la nord-americana continuen creixent i oferint projectes atractius per a jugadors i entrenadors.