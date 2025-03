Sorpresa, l'amic de Messi rebutja el Reial Madrid: ja té nou equip a LaLiga

Messi ha estat durant molts anys la bèstia negra del Real Madrid. L'argentí, reconegut com un dels millors futbolistes de la història, ha deixat empremta en el club blanc amb les seves exhibicions al Bernabéu. El seu protagonisme era tal que va marcar una era al FC Barcelona, i ara fa el mateix a la MLS amb l'Inter Miami.

Tanmateix, en les últimes hores l'atenció s'ha centrat en un dels seus millors amics: Cristian "Cuti" Romero. El central del Tottenham, que està sent fortament relacionat amb el Real Madrid, sembla que ha pres una decisió sobre el seu futur. En concret, apunta que es mudarà a LaLiga, però no ho farà per jugar al Bernabéu.

El Real Madrid busca un central de primer nivell

El Real Madrid continua buscant enfortir la seva línia defensiva. La sortida de diversos jugadors clau en els últims anys ha deixat un buit a la defensa. Per això, Florentino Pérez està decidit a incorporar un central de primer nivell per assegurar que el Real Madrid continuï sent competitiu.

Un dels noms més sonats és el de Cristian "Cuti" Romero, que juga al Tottenham i que ha demostrat ser un dels defensors més sòlids del futbol mundial. És un jugador amb una gran presència defensiva, que ha deixat una empremta profunda a la Premier League. La seva capacitat per llegir el joc, la seva agressivitat i la seva fortalesa física el converteixen en una opció atractiva per a qualsevol.

En aquest sentit, l'interès del Real Madrid s'havia intensificat en les últimes setmanes, fent que Cristian "Cuti" Romero estigués en l'òrbita del club blanc i del Bernabéu.

Un gir inesperat: L'Atlètic de Madrid per davant

Tanmateix, en un gir inesperat dels esdeveniments, sembla que Cristian "Cuti" Romero s'allunya del Real Madrid. Malgrat l'interès del club blanc, el central argentí té una altra oferta que li atrau més procedent de l'Atlètic de Madrid.

Simeone ha mostrat interès a fitxar Cristian "Cuti" Romero i ja hauria superat el Real Madrid en la cursa per aconseguir els seus serveis. Aquest canvi de rumb ha sorprès a molts, ja que es pensava que Romero acabaria jugant al Real Madrid, però l'oferta de l'Atlètic sembla més atractiva per al jugador.

Cristian "Cuti" Romero es troba ara valorant la proposta de l'Atlètic de Madrid i tot sembla indicar que el seu futur estarà al club blanc-i-vermell. L'oportunitat de jugar sota les ordres de Simeone, amb un projecte ambiciós, és una oferta difícil de rebutjar. Mentrestant, el Real Madrid haurà de continuar buscant opcions al mercat per enfortir la seva defensa.