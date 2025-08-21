Hansi Flick no entiende de favoritismos y descarta al fichaje de Xavi Hernández

Hansi Flick, ha sido, sin duda, el gran protagonista de la pasada temporada en el Barça devolviendo el orgullo a la afición culé. El técnico alemán aterrizó hace un año en el Camp Nou y con sus métodos disciplinados y su manera de ver el futbol, le ha cambiado la cara al equipo. Cogió un equipo derrotado, con falta de orgullo y en solo unos meses el equipo ha vuelto a conquistar títulos.

Con la llegada de Flick, se han cambiado hábitos y rutinas impuestas y paulatinamente ha ido introduciendo su manera de ver y entender el día a día del equipo barcelonista. Hansi Flick se ha caracterizado por ser un entrenador cercano al jugador, pero de la misma forma, les pide máxima exigencia. El técnico germano no se casa con nadie, valora el trabajo y el esfuerzo y si tiene que intervenir en ciertas situaciones, no le tiembla el pulso.

Para Flick es muy importante el tema de la intensidad en los entrenamientos, no es moneda de cambio, piensa que se juega como se entrena. Es el pensamiento del alemán y los jugadores lo tienen claro y cuando no dan lo mejor de ellos, hay consecuencias. Tal caso sucedió en el entrenamiento del pasado lunes, Flick tuvo que intervenir por culpa de Lamine Yamal.

Hansi Flick da un toque de atención a Lamine Yamal

Lamine Yamal se ha dado cuenta que se ha convertido en la estrella de este equipo por su indiscutible calidad y talento manifiestos. Sin embargo, para Flick, no es suficiente tirar de talento y esto lo ha plasmado perfectamente en el entrenamiento del lunes. Flick pide y quiere intensidad en todos los entrenamientos y no siempre Lamine lo acaba dando.

Flick es consciente que no puede ser flexible con Yamal, si el delantero comienza a hacer lo que quiera en los entrenamientos, se convertirá en tónica habitual. Flick, lejos de ser permisivo, está exigiendo todavía más que la pasada temporada y así fue como Lamine vio que el técnico le reprimía duramente. El delantero no hizo un retorno defensivo como le había solicitado y Flick arremetió contra Lamine exigiéndole solidaridad y esfuerzo defensivo.

Flick descarta un fichaje de Xavi Hernández

Por otra parte, el futuro del internacional danés, Andreas Christensen es muy incierto, tiene contrato con el Barça hasta 2026 pero no se le ha renovado. Todo hace indicar que el danés está en la rampa de salida si acaba llegando una oferta satisfactoria. El club está a la espera del tramo final del mercado estival para determinar si se acaba solucionando el tema del zaguero.

Andreas Christensen llegó al Barça como agente libre procedente del Chelsea donde realizó buenas temporadas. Con Xavi Hernández tuvo un papel protagonista, jugando habitualmente y siendo un comodín cuando el técnico lo necesitó como pivote en la medular. Sus continuas lesiones han mermado su rendimiento y en la pasada temporada apenas jugó.

Actualmente y con la salida de Iñigo Martínez, podría pensarse que puede tener un sitio en la plantilla a tenor de lo que pueda suceder. La temporada es larga y las rotaciones son necesarias en el equipo para evitar lesiones, sin embargo, Christensen no ha renovado. Todo indica que el club lo ha puesto en rampa de salida a la espera de concretar su salida, los próximos días serán claves.