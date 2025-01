Ja sonen rumors al Barça, Hansi Flick no sap què fer: 'És el nou Dembélé...'

Dembélé pot ser categoritzat com un dels fitxatges menys rendibles de la història del FC Barcelona. L'hàbil extrem francès va arribar del Dortmund a canvi d'una xifra rècord: 135 milions d'euros. Tanmateix, després de diverses temporades marcades per les lesions i la irregularitat, va acabar marxant al PSG.

De ben segur, Ousmane Dembélé va deixar un record pèssim entre l'afició culé per la seva apatia i la seva falta de compromís. Gairebé sempre de baixa, quan estava disponible tampoc demostrava ser el jugador determinant pel qual el Barça va pagar una fortuna. A més, quan Xavi Hernández va decidir apostar per ell, Dembélé va prendre la decisió de trair-lo forçant la seva sortida.

Amb el seu adeu, el Barça va iniciar una nova era en la qual Hansi Flick ha aconseguit construir un projecte molt sòlid. Ara bé, per sorpresa de gairebé tothom, al vestidor culé comencen a sonar rumors que un nou cas Dembélé s'està cuinant. I és que el fitxatge estrella d'aquesta temporada, Dani Olmo, no acaba d'arrencar.

Dani Olmo recorda el viscut amb Dembélé

El FC Barcelona no està tenint sort amb Dani Olmo. El migcampista internacional amb la Selecció Espanyola no ha aconseguit la regularitat necessària. Tot i que Laporta va solucionar el complicat cas de la seva inscripció, els constants problemes físics han tornat a posar el jugador en el punt de mira.

L'últim revés per a Dani Olmo va arribar contra el Getafe, on va patir una lesió que l'allunyarà dels terrenys de joc durant diverses setmanes. Aquest nou contratemps augmenta els dubtes sobre el seu paper en l'equip de Hansi Flick. I és que Dani Olmo ja suma 42 dies de baixa aquesta temporada.

Dani Olmo, tocat

Als passadissos de les oficines del Barça ja hi ha qui cataloga Dani Olmo com "el nou Dembélé". L'etiqueta reflecteix el creixent malestar en la directiva i el cos tècnic per la falta de regularitat del jugador. En aquest sentit, Hansi Flick estaria començant a qüestionar la seva aposta per ell, especialment després de les advertències de Deco sobre el seu historial de lesions.

Amb aquest panorama, el futur de Dani Olmo al FC Barcelona està en dubte. Tot i que la seva qualitat és indiscutible, la falta de continuïtat i els seus problemes físics dificulten la seva adaptació. En aquest context, la directiva no descarta prendre mesures en el pròxim mercat si la situació no millora.

El cas de Dani Olmo planteja un nou desafiament per al FC Barcelona, que necessita gestionar de manera eficaç la seva plantilla. Mentrestant, l'equip continua mostrant un gran nivell sense ell, cosa que deixa oberta la possibilitat de replantejar el seu rol en el futur. Les properes setmanes seran clau per definir si Olmo aconsegueix superar aquest sotrac o si la seva etapa al Barça es converteix en una incògnita.