Gir de 180 graus amb el futur de Dani Ceballos: sorpresa majúscula al Bernabéu

Dani Ceballos ha experimentat de tot en els últims mesos. Al final de la temporada passada, el seu futur al Madrid no estava garantit i es va especular sobre la seva possible sortida en el passat mercat d'estiu.

No obstant això, encara que el seu rendiment havia estat certament irregular, l'afició madridista va demanar a crits la seva continuïtat, cosa que va portar a Ceballos a quedar-se i renovar el seu contracte fins al 2027. Les constants mostres d'afecte del públic del Bernabéu van ser decisives per evitar la seva sortida i reorientar el seu futur al club blanc.

La temporada de Dani Ceballos el retorna al seu lloc

Malgrat la renovació i la marxa de Toni Kroos, els primers compassos de la temporada per a Dani Ceballos no van ser fàcils. En els primers partits no comptava amb molts minuts i semblava que no entrava en els plans immediats de Carlo Ancelotti. La competència al centre del camp del Real Madrid és ferotge, amb jugadors com Luka Modric, Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni i Fede Valverde.

La situació de Ceballos va canviar quan el rendiment col·lectiu de l'equip no va ser l'esperat. Els problemes de joc del Real Madrid van permetre a Dani Ceballos entrar en l'onze titular i ja no ha tornat a sortir. A partir d'aquell moment, el '19' ha respost amb escreix a l'oportunitat que li va donar Ancelotti, mostrant un gran rendiment que ara es tradueix en el millor premi possible.

Dani Ceballos sona per tornar a la Selecció Espanyola

Aquest gir de 180 graus en el seu rendiment ha provocat un canvi notable en el seu futur immediat. Dani Ceballos ara és indiscutible per a Ancelotti i s'ha consolidat com un referent al centre del camp del Real Madrid. Aquest canvi en la seva situació podria obrir-li la porta per tornar a la Selecció Espanyola, on s'espera que sigui convocat, tal com ha revelat recentment Antón Meana.

"A la Federació ja creuen que és moment d'aixecar-li el veto a Dani Ceballos". Una resolució que confirmaria, una vegada més, l'evolució de Ceballos aquesta temporada, reflectint la seva resiliència per superar moments difícils i aprofitar les oportunitats. I també és una manera de deixar enrere tot el que va passar amb Gavi, que també hauria de tornar a La Roja en la pròxima convocatòria.

Si manté aquest nivell de joc, el futur de Dani Ceballos, tant al Real Madrid com a la Selecció Espanyola, sembla estar garantit de cara al futur.