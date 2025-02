Hansi Flick tanca la porta del Barça a Joshua Kimmich per aquest motiu: 'El vesti..'

Joshua Kimmich encara no ha acceptat l'oferta de renovació del Bayern i el seu futur continua a l'aire. Malgrat les negociacions que s'estan duent a terme des de fa mesos, jugador i club encara no han arribat a cap acord. Davant aquesta situació, són diversos els equips que estan pendents de la situació de l'alemany, que podria acabar canviant d'aires a final de la temporada.

Kimmich és indiscutible per a Vincent Kompany, però als seus 30 anys pot convertir-se en una de les figures importants del mercat de fitxatges d'estiu. El Bayern està en procés de reducció de costos, cosa que implica renegociar els contractes dels futbolistes que finalitzen els seus contractes. No obstant això, Joshua Kimmich, capità i emblema del club, no estaria disposat a acceptar una reducció del seu salari: al Bayern cada cop hi ha menys esperances que continuï.

El Barça, conscient de la situació, no perd de vista el '6' del Bayern. La relació de Joshua Kimmich amb Hansi Flick el convertien en un objectiu del club català. No obstant això, més enllà de la decisió final de Kimmich, la més que possible renovació de Frenkie de Jong ho canvia tot.

Frenkie de Jong, el motiu de Hansi Flick per dir NO a Joshua Kimmich

Frenkie de Jong està vivint una nova vida al Barça després d'estar diversos mesos ancorat en una situació força complicada. Les contínues lesions havien minvat el seu estat físic i la seva continuïtat. D'altra banda, la negativa a acceptar les noves condicions del club per a la seva renovació havien creat una situació molt tensa entre el neerlandès i la directiva del FC Barcelona.

No obstant això, a poc a poc, Frenkie de Jong, gràcies a l'eterna confiança de Hansi Flick, ha anat entrant en la rotació culer aprofitant les oportunitats i cobrant més protagonisme. Si fa uns mesos semblava que el FC Barcelona apostava per la seva sortida, ara tot ha canviat, cosa que ha portat Flick a desestimar el fitxatge de Joshua Kimmich.

Frenkie de Jong ja ha dit al vestidor que es queda

En les últimes setmanes, Frenkie de Jong s'ha guanyat la confiança de Hansi Flick i li està guanyant la partida a Marc Casadó. De Jong ha estat titular en quatre dels últims cinc partits disputats i, als seus 27 anys, encara atresora molt futbol a les seves botes. Frenkie ha deixat clar diverses vegades que els diners no són un factor determinant: per al neerlandès el factor bàsic és sentir-se important a l'equip i ara ho està sent.

En conseqüència, el gir que ha experimentat la seva situació ha fet que Frenkie de Jong canviï d'opinió: vol quedar-se i així ho ha comunicat al vestidor. El seu contracte acaba al juny de 2026, i si no hi ha grans sorpreses, és molt probable que club i jugador acabin renovant el seu vincle a final de la present temporada. Una gran notícia per al FC Barcelona, però que impedeix l'arribada de Joshua Kimmich, ja que no hi ha lloc per a tots.