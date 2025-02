Hansi Flick assenyala un pes pesant del Barça després del que va passar a la Champions: 'Hi ha...'

Hansi Flick només porta mig any com a entrenador del FC Barcelona, però la seva mà ja s'està notant en diversos aspectes clau de l'equip. Des de la seva arribada, el Barça ha mostrat una versió més dinàmica en atac, amb un trident ofensiu que gaudeix de total llibertat de moviments. Ja sigui per rebre la pilota al peu o per desmarcar-se i córrer a l'espai, la flexibilitat que ha implementat Flick ha permès als davanters ser totalment imprevisibles.

A més, la línia defensiva també ha millorat sota la seva direcció. La tècnica agressiva del fora de joc, implementada per Hansi Flick, ha donat bons resultats, fent que l'equip sigui més sòlid i compacte. De fet, gràcies a aquesta organització defensiva, el Barça ha evitat una ronda extra en Champions League en acabar en segona posició la primera fase del torneig continental.

Hansi Flick ho deixa clar després de la Champions

Tanmateix, malgrat els èxits obtinguts i el bon rendiment de l'equip en moltes àrees, Hansi Flick ha deixat clar que encara hi ha aspectes a millorar. Després de l'últim partit en Champions contra l'Atalanta, en què el Barça va patir un empat inesperat a Montjuïc, el tècnic alemany va ser sincer sobre els punts febles de l'equip. Va utilitzar només una frase per resumir el seu sentir, però no li va caldre més perquè poguéssim identificar el seu destinatari.

En les seves declaracions, Hansi Flick va afirmar que "hi ha coses que podem millorar en defensa". Una declaració que, encara que general, molts van interpretar com una indirecta a Ronald Araújo, un dels jugadors més importants de la defensa culer.

Ronald Araújo, en el punt de mira de Hansi Flick

Durant el partit contra els italians, Araújo va cometre diversos errors defensius greus que van costar al Barça l'empat. El central uruguaià, malgrat la seva gran qualitat i determinació, no va estar tan sòlid com en altres partits. Aquests errors van ser aprofitats per l'Atalanta, que va aconseguir empatar per lament de Hansi Flick.

Ara bé, malgrat l'avís de Hansi Flick, el futur de Ronald Araújo en el FC Barcelona continua sent sòlid. Acaba de renovar fins al 2031, cosa que deixa clar que el seu futur passa pel Camp Nou. Tanmateix, el tècnic alemany no dubtarà a cridar l'atenció d'Araújo si el seu rendiment no arriba al nivell esperat.

Hansi Flick és clar: confia en l'uruguaià, però no permetrà que els errors continuïn afectant el rendiment col·lectiu. Així, malgrat el seu gran talent, Araújo haurà de millorar en certs aspectes si vol mantenir el seu lloc en l'onze titular del Barça.