Última hora! Gavi renova amb el Barça i el Chelsea ja respon: 'Fitxem gratis...'

Gavi, migcampista del Barça, ha renovat el seu contracte amb el club culer i seguirà vestint els colors del club de la seva vida fins, com a mínim, el 30 de juny de 2030. El de Los Palacios i Villafranca, format a la pedrera del Barça, ha estampat la seva signatura en el seu nou contracte aquest divendres al migdia i, per tant, ja és oficial. Gavi mai va tenir dubtes de seguir al Barça, però fa un parell d'estius, quan dubtava del seu pes en el projecte, va estar molt a prop d'anar al Chelsea.

Un Chelsea que, després de l'anunci oficial de la renovació de Gavi, ha decidit tornar a l'atac i respondre amb un possible fitxatge gratis, que deixaria molt tocat el Barça. Gavi ha renovat el seu contracte i s'afegeix a la llista de grans projectes que ja ho han fet: Ronald Araújo i Pedri també han renovat i seguiran al Barça. El problema és que no són tot bones notícies per al Barça, ja que el Chelsea ha entrat en escena i, després de la renovació de Gavi fins al 2030, ja amenaça amb fitxar.

Deco està previngut, però sap que, si el Chelsea va amb tot a per una perla que encara no ha renovat, les coses es podrien complicar per al Barça de Laporta. Gavi ha renovat i té una clàusula de 1.000 milions d'euros, però hi ha un altre jove talent que encara no ha signat i que té una proposta molt sucosa del Chelsea. El Chelsea està ressentit després de la renovació de Gavi i, per tant, vol tirar la casa per la finestra per tancar un fitxatge abans del tancament del mercat de fitxatges d'hivern.

Gavi es queda al Barça i el Chelsea esclata: empipada bestial i fitxatge gratis per compensar

Gavi acabava contracte el 2026 i el Barça volia evitar a tota costa que sortís gratis després de finalitzar aquesta vinculació. Deco ha aconseguit renovar Gavi, però sembla evident que el migcampista andalús, capità del primer equip, ho ha posat molt fàcil, ja que està feliç al Barça de Flick. El Barça no pateix per Gavi, però sí que pateix per un altre talent de la Masia, que ja ha rebut l'interès del Chelsea anglès d'Enzo Maresca.

Deco està preparat per evitar la fuga de talents, però sap que les prioritats del Barça ja s'han aconseguit i, per tant, no entrarà a negociar noves millores de contracte. El Chelsea està afectat per la renovació de Gavi i vol contrarestar la continuïtat de l'interior internacional amb Espanya amb un fitxatge vingut del Barça. Joan Laporta i Deco ja treballen per evitar-ho: "Podria ser un desastre si se'n va gratis al Chelsea".

Última hora! Gavi renova amb el Barça i el Chelsea ja respon: 'Fitxem gratis...'

L'última hora del Barça ve protagonitzada per la renovació de Gavi, canterà format a la Masia que seguirà jugant al club culer fins a finals de juny de 2030. El 2030 Gavi tindrà 26 anys, per la qual cosa el Barça aspira a gaudir dels millors anys de l'andalús: no aspira al mateix amb un altre canterà, el Chelsea apareix. L'equip anglès, candidat a la Premier League, està pressionant molt per fitxar a Can Barça a mode de resposta: estan molt enfadats, Gavi se'ls ha escapat.

El Chelsea, això sí, ja passa pàgina i tanca el seu particular 'culebró Gavi': els anglesos tanquen un fitxatge gratis, responen de manera contundent a la renovació de Gavi. El Chelsea va amb tot després de la renovació de Gavi: volen fitxar al Barça i el seu objectiu acaba contracte en els pròxims mesos, el Barça vol evitar que surti gratis. Deco ja està avisat, però sap que serà complicat retenir una de les grans perles del Barça: amb prou feines juga amb Flick i el Chelsea el tempta perquè accepti.

El Barça ha aconseguit retenir Gavi, però sap que el Chelsea va amb tot a per un nou fitxatge: podria anar-se'n gratis, Deco està molt preocupat per aquesta situació. Segons ha pogut saber 'e-Notícies', el Chelsea de Maresca va amb tot a pel canterà culer Héctor Fort, integrant de l'equip i amb contracte fins a finals de juny de 2026. El Barça encara no ha renovat Fort i sap que no podrà oferir-li un contracte com el Chelsea: Maresca vol Fort, fitxatge confirmat en aquests últims dies de mercat.