Gir de 180 graus al Barça, Deco li diu la veritat a Flick: 'Ara no pot marxar'

La sintonia entre Deco, director esportiu del FC Barcelona, i Flick, entrenador del primer equip, està sent clau en la planificació esportiva del club. Tots dos han pres decisions importants des de l'estiu, quan van apostar pel fitxatge de Dani Olmo en lloc de Nico Williams, tot i que Joan Laporta preferia l'extrem basc. Ara, el seu focus està en les sortides per equilibrar la plantilla i reforçar els comptes del club de cara al mercat d'estiu.

Deco i Flick han assenyalat a diversos jugadors com a transferibles, entre ells Ansu Fati, Pablo Torre i Andreas Christensen. No obstant això, el cas del central danès s'ha convertit en un problema inesperat. La seva recent lesió ha frenat qualsevol possibilitat de sortida immediata, ja que cap equip està disposat a fitxar-lo en el seu estat actual.

Un problema per al FC Barcelona

Andreas Christensen era una de les peces que el Barça tenia previst vendre per alliberar massa salarial i fer espai a la plantilla. Flick no compta amb ell com a titular indiscutible i, amb la recuperació i renovació de Ronald Araújo, la idea era buscar-li un destí en aquest mercat d'hivern. No obstant això, la lesió del danès ha canviat completament els plans.

Ara, el club es troba en una situació complicada. Sense ofertes concretes i sense possibilitats de col·locar-lo en un altre equip, Andreas Christensen haurà de quedar-se, almenys, fins a l'estiu. En aquest sentit, la lesió impedeix que els clubs interessats s'arrisquin a incorporar-lo en aquest mercat, per la qual cosa l'única opció és treballar en la seva recuperació.

La nova estratègia del Deco i Flick amb Andreas Christensen

Davant aquesta situació, Deco i Flick han decidit centrar-se en recuperar Andreas Christensen perquè es revalori fins a final de curs. Si aconsegueix tornar en bon estat i sumar minuts, el central podria atreure l'interès d'altres equips a l'estiu. La seva experiència i capacitat defensiva continuen sent valorades al mercat, però el seu estat físic actual impedeix qualsevol moviment immediat.

L'objectiu del Barça és assegurar-se que el danès pugui jugar i demostrar el seu valor, augmentant així el seu valor. En cas de no rebre ofertes satisfactòries a l'estiu, el club podria buscar una cessió amb opció de compra per facilitar la seva sortida.

Mentre Deco i Hansi Flick intenten tancar altres sortides, el cas d'Andreas Christensen representa un obstacle en la planificació. Amb el mercat d'hivern encara obert, el Barça continua treballant per trobar solucions per alleugerir la plantilla i preparar noves incorporacions de cara a la pròxima temporada.