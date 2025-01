El Barça d'Hansi Flick torna a enamorar i prova d'això és que ha tornat a tancar el fitxatge d'un dels futurs guanyadors de la Pilota d'Or. Sota la tutela del tècnic alemany, el Barça ha tornat a brillar i, per tant, torna a ser atractiu per a joves talents que somien amb guanyar-ho tot a nivell de clubs. Un d'aquests era Nico Williams, però el Barça passa pàgina i ha tancat el fitxatge d'un talent encara millor: està cridat a ser una estrella, diu adeu al PSG.

El mercat de fitxatges d'hivern estarà obert fins al pròxim dilluns 3 de febrer, per la qual cosa el Barça aprofitarà per fer alguns moviments d'última hora. Com de costum, el club culer, liderat per Joan Laporta, apurarà opcions i tractarà de fer oficial el fitxatge d'una jove perla que rebutjarà el PSG per venir al Barça. No parlem, precisament, de Nico Williams, ja que l'atacant navarrès seguirà a l'Athletic Club i el seu futur a curt termini no canviarà en excés, segons pot confirmar aquest digital.

Flick ha estat molt clar amb Joan Laporta: el Barça anirà amb tot per la gran perla que anhelava el PSG, està clar que serà el futur Pilota d'Or. Per la seva situació econòmica, el Barça està pràcticament obligat a fitxar talent en desenvolupament, ja que és molt més econòmic i és més probable que generi menys pèrdues a llarg termini. En aquesta direcció, el Barça ja guanya la partida al PSG i s'emporta una futura estrella millor que Nico Williams: ha parlat amb Flick i vol ser culer.

El Barça segueix treballant per millorar la seva plantilla actual i, com era d'esperar, té pensat acudir al mercat de fitxatges amb l'objectiu de reforçar el seu atac. El curiós és que, una vegada més, Joan Laporta s'ha fixat en els 'somnis' del PSG i, per ser més concrets, ha tancat el fitxatge d'una d'aquestes perles. El Barça ja ho fa oficial: s'emporta un talent del PSG, no és Nico Williams i està cridat a ser el futur Pilota d'Or que està per venir.

El Barça ha descartat el fitxatge de Nico Williams, però segueix posant la lupa en els joves talents i ja té un nou objectiu, cridat a ser Pilota d'Or. Joan Laporta està satisfet amb la feina dels homes d'Hansi Flick, especialment a la Champions League, però té clar que vol millorar l'atac culer amb un nou fitxatge. Parlem d'un jove crack amb molt de talent i de tan sols 15 anys que està cridat a ser futur Pilota d'Or: el Barça guanya la partida al PSG.

El Barça ja gairebé ho té tancat i està a res de fer-ho oficial: el futur Pilota d'Or s'oblida del PSG i fitxarà pel bloc d'Hansi Flick. No és fàcil acomiadar-te del PSG, però una jove promesa, cridada a ser una estrella del futbol mundial, ho farà per fitxar pel Barça: no és el davanter Nico Williams. El Barça ja confirma una operació que tindrà un gran valor de futur, ja que costarà pocs diners i està destinada a ser històrica per als interessos del barcelonisme.

El Barça està obligat a fitxar talent i s'ha fixat en un crack que controlava el PSG i que està cridat a ser futur Pilota d'Or. El Barça s'oblida del petit dels germans Williams, però posa el focus en tancar un altre fitxatge que està molt encaminat: 15 anys i tenia una oferta important del PSG.

El Barça no fitxarà a Nico Williams, almenys a curt termini, però sí que fitxarà una promesa que, probablement, serà un dels futurs guanyadors de la Pilota d'Or. Aquest no és altre que Baba Kourouma, migcampista del Juvenil B de 15 anys: quan compleixi els 16 anys signarà per 3 temporades més amb el Barça, adeu al PSG. El Barça confirma i fa oficial el fitxatge d'un talent que està destinat a ser important sota la direcció de Flick: és polivalent i molt físic, s'acomiada del PSG.