Ha arribat el dia, Raúl Asencio comunica la seva decisió al Reial Madrid: 'Me'n vaig a...'
El central canari ho té molt clar després dels últims rumors que han anat apareixent
Raúl Asencio s'ha convertit en protagonista de l'actualitat del Real Madrid. El jugador format a la pedrera va ser la gran sorpresa de la temporada passada: va aparèixer com a solució d'emergència, i va enamorar el Bernabéu amb la seva entrega i qualitat. El seu impacte va ser tal que el club va decidir renovar el seu contracte fa poques setmanes, veient-lo com un central amb molt futur.
Tot i això, després del seu pobre rendiment al Mundial de Clubs, el panorama ha canviat. La continuïtat de Raúl Asencio està ara en entredit. El seu futur apunta lluny del Bernabéu per culpa de la competència que està arribant al vestidor blanc.
Huijsen i Rüdiger, per davant de Raúl Asencio
Actualment, Raúl Asencio ha perdut la titularitat al Real Madrid. Xabi Alonso ha deixat clar que la seva parella de centrals seran Dean Huijsen i Antonio Rüdiger. Tots dos tenen més experiència i poden oferir un rendiment superior, així que Asencio haurà de competir amb Militao i Alaba per un lloc a la rotació defensiva sortint des de la banqueta.
Aquesta situació no és del seu grat i podria provocar la seva sortida del Real Madrid aquest mateix estiu. Raúl Asencio considera que el curs passat va ser un dels millors i esperava mantenir aquesta condició, però amb Xabi Alonso tot ha canviat. Davant d'aquest escenari, el seu adeu no està descartat i des d'Aràbia Saudita han arribat les primeres ofertes.
Aràbia Saudita tempta Raúl Asencio, que ho té molt clar
Diversos equips de la Saudi Pro League han mostrat interès a fitxar Raúl Asencio. A Aràbia no només busquen estrelles veteranes, també joves promeses que ajudin a elevar el nivell de la lliga. El perfil d'Asencio encaixa perfectament en aquesta estratègia: parlem d'un central jove, amb projecció, i que ja sap què és jugar a l'èlit europea.
Les ofertes que ha rebut són molt temptadores, i econòmicament molt superiors al seu salari actual al Real Madrid. Tot i això, Raúl Asencio ho té clar: "Em quedaré", ha reconegut obertament al vestidor blanc. El jugador format a la pedrera confia en les seves possibilitats i només vol triomfar al Bernabéu.
Malgrat les dificultats, Raúl Asencio no està disposat a rendir-se i té clar que, si continua treballant, podria convèncer Xabi Alonso i guanyar-se així el seu lloc. Prefereix lluitar per un lloc al Real Madrid que acceptar una oferta milionària d'Aràbia Saudita.
Un missatge de fidelitat al Real Madrid
La decisió de Raúl Asencio és un gest d'amor al club. Ha renovat acceptant un salari inferior al que podria guanyar fora, però el seu somni segueix intacte: triomfar al Real Madrid.
Xabi Alonso valora el seu compromís, tot i que l'exigència serà màxima. Asencio es quedarà, lluitarà i esperarà el seu moment. El camí no serà fàcil, però està decidit a recórrer-lo.
