Ha llegado el día, Raúl Asencio comunica su decisión al Real Madrid: 'Me voy a...'

Raúl Asencio se ha convertido en protagonista de la actualidad del Real Madrid. El canterano fue la gran sorpresa de la pasada temporada: apareció como solución de emergencia, y enamoró al Bernabéu con su entrega y calidad. Su impacto fue tal que el club decidió renovar su contrato hace pocas semanas, viéndolo como un central de mucho futuro.

Sin embargo, tras su pobre rendimiento en el Mundial de Clubes, el panorama ha cambiado. La continuidad de Raúl Asencio está ahora en entredicho. Su futuro apunta lejos del Bernabéu por culpa de la competencia que está llegando al vestuario blanco.

Huijsen y Rüdiger, por delante de Raúl Asencio

Actualmente, Raúl Asencio ha perdido la titularidad en el Real Madrid. Xabi Alonso ha dejado claro que su pareja de centrales será Dean Huijsen y Antonio Rüdiger. Ambos tienen más experiencia y pueden ofrecer un rendimiento superior, así que Asencio tendrá que competir con Militao y Alaba por un hueco en la rotación defensiva saliendo desde el banquillo.

Esta situación no es de su agrado y podría provocar su salida del Real Madrid este mismo verano. Raúl Asencio considera que el curso pasado fue uno de los mejores y esperaba mantener dicha condición, pero con Xabi Alonso todo ha cambiado. Ante tal escenario, su adiós no está descartado y desde Arabia Saudí han llegado las primeras ofertas.

Arabia Saudí tienta a Raúl Asencio, que lo tiene muy claro

Varios equipos de la Saudi Pro League han mostrado interés en fichar a Raúl Asencio. En Arabia no solo buscan estrellas veteranas, también jóvenes promesas que ayuden a elevar el nivel de la liga. El perfil de Asencio encaja perfectamente en esta estrategia: hablamos de un central joven, con proyección, y que ya sabe lo que es jugar en la élite europea.

Las ofertas que ha recibido son muy tentadoras, y económicamente muy superiores a su actual salario en el Real Madrid. Sin embargo, Raúl Asencio lo tiene claro: "Me voy a quedar", ha reconocido abiertamente en el vestuario blanco. El canterano confía en sus posibilidades y solo quiere triunfar en el Bernabéu.

Pese a las dificultades, Raúl Asencio no está dispuesto a rendirse y tiene claro que, si sigue trabajando, podría convencer a Xabi Alonso y ganarse así su lugar. Prefiere pelear por un sitio en el Real Madrid que aceptar una oferta millonaria de Arabia Saudí.

Un mensaje de fidelidad al Real Madrid

La decisión de Raúl Asencio es un gesto de amor al club. Ha renovado aceptando un salario inferior al que podría ganar fuera, pero su sueño sigue intacto: triunfar en el Real Madrid.

Xabi Alonso valora su compromiso, aunque la exigencia será máxima. Asencio se quedará, luchará y esperará su momento. El camino no será fácil, pero está decidido a recorrerlo.