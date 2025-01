Gratis y gracias, Hansi Flick tenía razón: No tiene nivel Barça, fracaso absoluto

Hansi Flick aterrizó en el FC Barcelona con la idea de ayudar en todo lo posible, y desde entonces no ha parado de tomar decisiones importantes para el futuro del club. La más importante fue la de apostar por Dani Olmo como fichaje estrella, pero también tiene mucho mérito en el espectacular rendimiento ofrecido por Raphinha o Íñigo Martínez. Tiene las ideas muy claras y casi siempre acierta.

De hecho, Hansi Flick también acertó de lleno en el tema de las salidas. Lenglet y Vitor Roque no contaban y ahora brillan en sus respectivos clubes como cedidos. Pero, sin duda, el gran hito de Flick ha sido desprenderse de Ilkay Gündogan.

La apuesta de Hansi Flick sale ganadora

En verano de 2024, el Barça sacrificó a uno de los fichajes estrella de Xavi Hernández para la medular culé. Hansi Flick tomó la decisión de prescindir del internacional alemán Ilkay Gündogan por motivos económicos, el volante germano no quería suponer una carga financiera. Flick no consideraba al mediocentro de 34 años un activo imprescindible y no puso ningún obstáculo a su salida del club.

La llamada de Pep Guardiola para unirse de nuevo al Manchester City, acabó por precipitar la salida del germano. Ilkay Gündogan volvió al City, donde un año antes había conquistado el triplete de títulos, para volver a reiniciar una nueva aventura ganadora. Sin embargo, contra todo pronóstico, el conjunto inglés se ha anclado en una crisis de juego y resultados que parece no tener fin, y Gündogan no es ajena a la misma.

Ilkay Gündogan fue titular en el Barça de Xavi Hernández y sus números no fueron para nada malos, pero pasó con más pena que gloria. Su retorno al City no ha sido lo valioso que se esperaba: las lesiones y su bajo rendimiento lo han abocado a un gran fracaso. La decepción es mayúscula en Manchester y Gündogan está en pleno naufragio, demostrando el gran acierto de Hansi Flick, quien fue criticado en su momento por dejarlo marchar.

Bajón de rendimiento

El colectivo no acompaña, pero el veterano centrocampista tampoco ha sabido sustituir a la pieza clave del City en el doble pivote, el español Rodri. Los rivales superan su zona con bastante facilidad, lo que incide en la crisis de juego de los de Pep Guardiola. Además, la condición física de Ilkay Gündogan tampoco lo está acompañando y sus problemas físicos lo han condenado a un rendimiento decepcionante.

Sus 2 goles y 1 asistencia en 24 apariciones son una auténtica sombra de sus estadísticas en las últimas 4 campañas. En todas ellas, Ilkay Gündogan había alcanzado los dobles dígitos en dianas o bien en asistencias de gol. Pep Guardiola, viendo la actual hecatombe, estaría en busca de un recambio en la medular que pueda oxigenar al equipo de forma definitiva.

Las peticiones de Pep al City

El City estaría dispuesto a fichar para intentar levantar al equipo de la situación caótica actual. Entre los candidatos de la dirección deportiva del City estarían Zubimendi de la Real, Éderson de la Atlanta o Gabri Veiga, actualmente en Arabia Saudí. Pep Guardiola habría perdido su confianza en Ilkay Gündogan y busca aire fresco y de calidad para remontar la situación.

Gündogan, hace unas semanas, fue muy crítico con el equipo públicamente lo que le ha conllevado ciertos problemas de vestuario. El alemán afirmó que el equipo se complicaba en demasía la vida y no jugaban fácil como antaño. Las críticas al colectivo no han ayudado en nada y la crisis en el equipo lejos de remitir se ha agudizado: está claro que Hansi Flick acertó.