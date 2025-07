Gran notícia! Raphinha no ho pot evitar: 'Hansi Flick ha donat l'OK al seu fitxatge'

La temporada que ha fet Raphinha quedarà per al record com una de les més impressionants a nivell individual. L'internacional carioca ha estat capaç d'anotar la xifra de 34 dianes i repartir 25 assistències. El '11', a base d'esforç i treball, s'ha guanyat el lloc per estar entre els candidats a la Pilota d'Or

Raphinha ha estat intocable per al tècnic alemany al llarg de la temporada jugant pràcticament tot, però tot i això no té assegurat el seu lloc com a titular. La gran prioritat de Hansi Flick continua sent l'arribada d'un nou extrem per reforçar l'atac. Aquesta insistència es basa en la idea de donar descans als titulars i poder-los dosificar més per evitar possibles lesions

Hansi Flick sap que la plantilla necessita una certa experiència i qualitat, així que, juntament amb Deco, està valorant una sèrie de possibles incorporacions. Després dels fitxatges fallits de Nico Williams, Luis Díaz i Rafael Leao, l'escollit serà un altre. Arribarà per competir amb Raphinha, tot i que també pot actuar com a '9' en cas d'emergència

Hansi Flick ha donat l'OK a Marcus Rashford

Hansi Flick té molt clar que necessita un nou extrem a la plantilla: vol més competència i qualitat a l'atac culer. Ha demanat l'arribada d'un futbolista que obri el camp per la banda esquerra, i que tingui desequilibri i gol. I, en aquest sentit, el gran favorit és Marcus Rashford

El Manchester United ha posat a Marcus Rashford a la venda: no entra en els plans dels d'Old Trafford. Tanmateix, el club anglès demana al voltant de 48 milions per deixar-lo sortir. Xifra que, ara mateix, el Barça ni pot ni vol pagar per un teòric suplent, així que la cessió sembla ser la millor opció

Marcus Rashford està desitjant jugar al Barça

Marcus Rashford ja sap que no seguirà al Manchester United i està buscant un nou equip. Ofertes no li falten, però està clar que el seu gran desig és recalar al Camp Nou. Mai ha amagat la seva simpatia pel Barça, com tampoc ha evitat parlar meravelles de Lamine Yamal, amb qui està desitjant jugar

Hansi Flick ja ha donat llum verda al seu traspàs, així que ara només queda veure si el Barça pot fer front a la seva contractació. Marcus Rashford, per la seva banda, espera que el club català faci un esforç. Ell, per la seva banda, està disposat a fer-ho i a rebaixar el seu sou al mínim per poder fitxar pel FC Barcelona