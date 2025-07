Raphinha celebra l’interès de José Mourinho: el Fenerbahçe pagarà els 40 milions

La direcció esportiva del Barça fa molt de temps que treballa per reforçar la parcel·la ofensiva de l'equip amb un extrem de nivell. Tant Lamine Yamal com Raphinha ho han jugat tot i Hansi Flick busca poder-los dosificar quan sigui necessari. El risc de lesions, en no tenir descans, és considerable i Hansi Flick vol evitar aquest escenari a tota costa.

Han sortit a la palestra diverses opcions, Nico Williams era el gran desitjat, però una temporada més, el navarrès s'escapa. La seva renovació fins al 2035 amb el seu club actual, l'Athletic, era un escenari no contemplat a Can Barça. Rafael Leao de l'AC Milan també és un jugador que ha estat a l'agenda però l'equip italià li ha tancat les portes d'una possible sortida.

Luis Díaz, el davanter colombià del Liverpool i gran preferit de Deco, també era a la llista de prioritats. Tanmateix, les últimes informacions apunten que el davanter internacional hauria arribat a un acord amb el Bayern de Munic. Tots ells podrien haver estat el jugador que dosifiqués Raphinha durant la temporada, però per un motiu o altre, la seva arribada no serà possible.

Mourinho vol fitxar Rashford

Al Barça encara hi ha un altre candidat que està boig per unir-se a la disciplina blaugrana, el seu nom és Marcus Rashford. L'extrem britànic del United no compta per a l'equip anglès fins al punt que el seu entrenador l'ha apartat de la dinàmica grupal. El Barça és el seu somni però en les últimes setmanes ha aparegut amb força l'interès del Fenerbahçe.

L'equip turc estaria disposat a pagar els 40M de clàusula per fer-se amb els serveis de l'extrem anglès. S'ha filtrat que aquest cap de setmana l'equip turc enviarà un emissari a Anglaterra amb la finalitat de reunir-se amb el jugador i directius del United. L'objectiu és arribar a un acord amb ambdues parts per poder dur a terme el fitxatge del davanter.

El Barça a l'espera

La direcció esportiva blaugrana està a l'espera de veure què passa finalment amb Rashford davant la possibilitat de la seva sortida a Turquia. Deco no s'ha llançat pel jugador perquè les prioritats eren unes altres. Davant la disjuntiva dels fitxatges frustrats, la figura de Rashford podria ser interessant atès que assumiria ser suplent dels titulars Yamal i Raphinha.

Rashford podria aterrar en qualitat de cedit i les ganes del jugador d'incorporar-se al Barça poden ser fonamentals en la seva decisió. Rashford té contracte amb el United fins al 2027 i als seus 27 anys es troba en un punt clau de la seva carrera. Les pròximes setmanes seran claus per saber on jugarà Rashford la pròxima temporada.