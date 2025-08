Gran notícia, ni Konaté ni Saliba, el Madrid pagarà 25 M€ per un central... Del Sevilla!

El Madrid està a la recerca d'un central de primer nivell que pugui acompanyar Dean Huijsen al centre de la defensa. Tot i comptar amb jugadors com Asensio, Rüdiger, Militao i Alaba, les situacions particulars de cadascun d'ells obliguen el club a acudir al mercat de fitxatges.

L'inici de la nova temporada és a tocar i el Madrid no es pot permetre un altre any en blanc. En aquest sentit, Florentino Pérez ja ha donat llum verda a les peticions de Xabi Alonso, que considera vital reforçar la defensa abans que comenci la competició.

Konaté, el gran favorit

En la recerca del desitjat central, un nom ha destacat per sobre de la resta: Ibrahima Konaté. El defensa del Liverpool s'ajusta a les necessitats del Madrid, però la seva situació contractual complica l'operació per a aquest estiu. Konaté acaba contracte el 2026, així que el pla del club blanc passa per esperar un any i executar el seu fitxatge quan sigui agent lliure.

Tot i això, Xabi Alonso vol comptar ja amb Konaté i ha sol·licitat la seva incorporació immediata, però el Liverpool no ho posarà fàcil. Els anglesos demanen més de 50 milions d'euros per deixar-lo sortir ara, cosa que fa que el fitxatge sigui complicat aquest estiu.

Saliba, encara més difícil

D'altra banda, la segona opció és encara més complicada: William Saliba. El central francès és a l'agenda del Madrid, però el seu contracte amb l'Arsenal no expira fins al 2027. A més, Saliba ha deixat clar recentment que la seva intenció és renovar amb l'Arsenal, cosa que allunya encara més la seva possible sortida.

Davant la manca d'opcions immediates al mercat, el Madrid ha començat a estudiar altres alternatives. Una d'elles podria ser un central del Sevilla valorat en 25 milions d'euros. L'esportista en qüestió ha cridat l'atenció del conjunt blanc per la seva qualitat i potencial.

Loïc Badé, l'alternativa del Sevilla per al Madrid

El Sevilla ha fixat un preu de 25 milions d'euros per Loïc Badé, una xifra que el Madrid està avaluant. El defensor, de 23 anys, ha demostrat un nivell competitiu a LaLiga i podria ser el reforç necessari per a la defensa blanca.

L'arribada de Loïc Badé al Bernabéu podria provocar moviments a la plantilla. En cas que es concreti el seu fitxatge, un dels centrals actuals, sigui Alaba o Militao, hauria de fer les maletes. Amb la incorporació de Badé, no hi cabrien tots a la plantilla.

El mercat de fitxatges continua obert, i el Madrid no vol deixar res a l'atzar. La prioritat és trobar un central que s'adapti a les exigències de Xabi Alonso, sense comprometre el futur esportiu del club. I, en aquest sentit, el nom de Loïc Badé està guanyant força els darrers dies.