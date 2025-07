Ibrahima Konaté trenca el seu silenci amb un missatge contundent: 'Gràcies, però...'

El nom d'Ibrahima Konaté està ocupant la majoria de les portades a la capital espanyola. L'interès del Real Madrid per fer-se amb els seus serveis és més que evident. La direcció esportiva el considera una prioritat per reforçar la defensa: és el millor del món.

Ara només queda saber com i quan es resoldrà l'operació. El central francès té contracte amb el Liverpool fins al juny de 2026 i això condiciona les opcions del club blanc de cara a aquest estiu.

En aquest sentit, el pla inicial del Real Madrid és clar: esperar. Si res no canvia, la idea és fitxar Konaté l'any vinent com a agent lliure. Així es repetiria una estratègia que ja ha funcionat abans amb altres jugadors clau, però al club blanc res no és impossible.

El Real Madrid valora diferents escenaris amb Ibrahima Konaté

La decisió d'esperar a l'estiu vinent comporta riscos per al Real Madrid. A Anfield, per exemple, saben que l'interès blanc és ferm, per la qual cosa ja es treballa en la possible renovació del central francès. Si aconsegueixen convèncer Ibrahima Konaté d'allargar el seu contracte, tot canviaria de cop.

A més, els problemes defensius mostrats pel Real Madrid al Mundial de Clubs han encès les alarmes. L'equip necessita reforços urgents en defensa i Ibrahima Konaté és un dels millors perfils disponibles al mercat. Per això, no es descarta un canvi de plans.

El Real Madrid està disposat a pagar entre 25 i 30 milions per assegurar-se el seu fitxatge aquest mateix estiu. Una xifra sensata per a un jugador contrastat, jove i amb recorregut. Tanmateix, el Liverpool no ho posarà fàcil.

Des d'Anglaterra demanen 50 milions per deixar-lo sortir ja, cosa que deixa la negociació encara més compromesa. En aquest sentit, la clau serà el desig del mateix futbolista. I ja s'ha pronunciat.

Ibrahima Konaté es decideix

En les últimes hores, un nou actor ha irromput en l'operació. El PSG de Luis Enrique també ha mostrat interès en Ibrahima Konaté. El club parisenc vol reforçar la seva defensa i veu en Konaté una oportunitat de mercat molt atractiva.

Però la resposta del jugador ha estat contundent. Segons revela 'Defensa Central', Ibrahima Konaté ha deixat clar al seu entorn que només té dues opcions. "Gràcies, però només contemplo Liverpool o Real Madrid, res més", hauria assegurat en privat.

Un missatge clar que deixa el PSG fora de l'equació. D'aquesta manera, el pols queda reduït a dues opcions: seguir a Anfield o vestir-se de blanc. Passi el que passi, tot apunta que tard o d'hora Ibrahima Konaté acabarà al Santiago Bernabéu.

Florentino Pérez ja es mou i té clar que si no és aquest estiu, serà el següent. A Madrid ho tenen clar: Ibrahima Konaté és el central del futur i no volen deixar-lo escapar.