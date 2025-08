Gerra d'aigua freda al Reial Madrid: la lesió s'allarga, Dean Huijsen ho celebra

Fins ara, la pretemporada del Real Madrid es pot resumir amb la participació de l'equip al Mundial de Clubs. El torneig internacional organitzat per la FIFA ha servit de banc de proves perquè Xabi Alonso confirmi les necessitats i virtuts del vestidor.

En aquest context, un dels punts més positius va ser la destacada actuació de Dean Huijsen. El central neerlandès va arribar al Real Madrid procedent del Bournemouth per una xifra propera als 50 milions d'euros.

Des del primer dia, Huijsen ha demostrat que va fitxar pel conjunt blanc per ser titular indiscutible. El seu nivell ha deixat clar que està molt per davant dels altres centrals. Ni Militao, ni Alaba, ni Rüdiger, ni Asencio poden competir amb l'espigat central espanyol per la titularitat.

Dean Huijsen, líder des del primer moment

El rendiment de Dean Huijsen al Mundial de Clubs ha estat molt positiu. El jugador format al Màlaga ha ofert seguretat, fortalesa i una gran lectura defensiva. La seva presència al centre de la defensa ha resultat ser sòlida i l'afició ja comença a confiar en ell com un dels pilars de la defensa blanca.

Tanmateix, el central és conscient que no ho pot fer tot sol. Al futbol, la defensa és una feina col·lectiva i Dean Huijsen necessita companys de qualitat al seu costat. Xabi Alonso jugarà un paper fonamental en aquest aspecte.

En aquest sentit, amb Alaba i Militao encara renquejants, Rüdiger i Asencio seran els socis amb qui competirà per la titularitat al centre de la defensa. Mentrestant, al lateral dret, la competència entre Trent Alexander-Arnold i Dani Carvajal promet ser intensa. Això sí, on no hi ha dubtes és al costat esquerre, i més després del que ha passat amb Ferland Mendy.

La baixa de Ferland Mendy s'allarga: nou soci per a Dean Huijsen

La notícia més destacada del Real Madrid dels darrers dies té a veure amb la lesió de Ferland Mendy. El lateral francès no podrà jugar fins a principis d'octubre. Aquesta situació obliga el Real Madrid a replantejar la seva alineació al costat esquerre de la defensa.

Com a conseqüència, el debut d'Álvaro Carreras serà gairebé immediat. Aquesta és una gran notícia que Dean Huijsen celebra, ja que prefereix compartir la defensa amb el carriler espanyol abans que amb el francès. L'ex del Benfica, que ha fet una excel·lent pretemporada, es perfila com el company ideal per al jove central neerlandès.

Álvaro Carreras és un jugador que aporta no només solidesa defensiva, sinó també una gran capacitat ofensiva per la seva banda. Junts, Huijsen i Carreras formaran una parella prometedora al costat esquerre de la línia defensiva del Real Madrid. Amb Ferland Mendy fora fins a l'octubre, Xabi Alonso considera que és la millor solució.

Així, Dean Huijsen, amb la seva gran qualitat, serà un aliat fonamental perquè Álvaro Carreras s'adapti ràpid a les exigències del club. La defensa del Real Madrid segueix evolucionant i aquest inici de temporada serà clau per assentar-se com un dels equips més sòlids d'Europa.