Molt millor que David Alaba i Antonio Rüdiger: Xabi Alonso fitxa el nou Sergio Ramos

El Real Madrid té com a prioritat reforçar la seva línia defensiva de cara a la pròxima temporada. De moment, el club blanc ja ha fitxat Huijsen, Trent i Carreras per cobrir tres de les quatre posicions a la rereguarda. Tot i així, Xabi Alonso considera que aquestes incorporacions no són suficients per garantir estabilitat en defensa.

El tècnic del Real Madrid ha informat el club que vol un central més per completar el seu projecte. El rendiment físic i la continuïtat de David Alaba i Antonio Rüdiger li han generat molts dubtes. Per això, Xabi Alonso ha posat la mirada en una jove promesa a qui molts anomenen ‘el nou Sergio Ramos’.

David Alaba i Antonio Rüdiger estan en problemes

David Alaba encadena dues temporades seguides amb lesions greus que limiten el seu rendiment. Una ruptura de lligament creuat i una nova lesió de menisc l’han deixat fora durant mesos. La seva participació ha estat mínimament productiva i el seu salari alt complica la seva continuïtat.

Per la seva banda, Antonio Rüdiger va ser operat recentment de genoll després de problemes al menisc. Tanmateix, tot i que va demostrar el seu compromís arribant al Mundial de Clubs, el seu rendiment no va ser constant i la seva condició física genera recel. És per això que Xabi està buscant solucions.

El nou Sergio Ramos ja està fitxat

Davant d’aquest escenari, Xabi Alonso apostarà per una joia de només 17 anys que recorda molt a Sergio Ramos: Joan Martínez. El defensa va debutar l’estiu passat amb Ancelotti i va deixar bon regust al primer equip. Això sí, poc després de debutar va patir una greu lesió del lligament creuat que l’ha mantingut apartat gairebé un any.

Ara, ja recuperat i entrenant amb el Castilla, Joan Martínez ha convençut Xabi Alonso. Des del club ja li han confirmat que serà avaluat amb la dinàmica del primer equip. Els que el coneixen asseguren que s’assembla a Sergio Ramos i ja en parlen com a possible central titular si manté la seva progressió.

Joan Martínez deixarà KO David Alaba i Antonio Rüdiger ben aviat

Joan Martínez destaca pel seu imponent físic i la seva velocitat, però també per la seva bona sortida de pilota i intel·ligència tàctica, qualitats que comparteix amb una llegenda com Sergio Ramos. A més, el seu joc aeri crida l’atenció del cos tècnic. Xabi Alonso confia en la seva adaptació al seu estil defensiu i el veu compatible amb Huijsen.

A més, la seva incorporació permetria prendre decisions amb David Alaba i Antonio Rüdiger sense debilitar la plantilla. Joan Martínez pot integrar-se en un sistema de tres centrals o rotar en línia de quatre. Així, Xabi guanyaria solucions tàctiques sense dependre només dels veterans.