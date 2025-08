Lamine Yamal és la gran figura del nou Barça que lidera Hansi Flick i això comporta que, per sort o per desgràcia, estigui en el punt de mira en moltes ocasions. Lamine Yamal ja ha complert 18 anys i el seu pròxim gran repte és liderar el Barça a nivell esportiu, però al club culer saben que la pressió és màxima. Prova d'això és que cada vegada està més exposat i molt més qüestionat, sobretot arran de la seva festa d'aniversari amb motiu dels 18 anys d'edat.

Lamine Yamal va celebrar una festa amb moltes celebritats i futbolistes en una casa propera a Barcelona i, per aquest mateix motiu, va rebre tot tipus de crítiques i comentaris a les xarxes socials. Sobretot va ser qüestionat per contractar artistes amb enanisme, els quals van desmentir haver estat "maltractats o humiliats" durant la celebració de la festa de l'estrella del FC Barcelona. Lamine Yamal està de moda i també està de moda vandalitzar obres d'art vinculades a futbolistes de primer nivell: primer va ser Nico Williams i, ara, li ha tocat a Yamal.

Al Barça saben que Lamine Yamal està sent observat amb lupa, motiu pel qual se li ha recomanat que vagi amb compte i que intenti ser molt reservat. Ara bé, Lamine Yamal és un tipus sense vergonya (en el bon sentit de la paraula) i té clar que farà la seva vida fora del terreny de joc. Lamine Yamal desperta passions de tota mena i prova d'això és que el seu mural, realitzat per l'artista TV Boy a la plaça Joanic de Barcelona, ha estat vandalitzat.

Última hora, vandalitzen el mural de Lamine Yamal a Barcelona: 'Els seus nans ja...'

Lamine Yamal és i serà criticat per tot el que faci: és una cosa evident, sobretot perquè és una estrella mundial i perquè juga al Barça, club perseguit històricament. Primer se'l va qüestionar per les benes i, ara, se'l qüestiona i critica per haver contractat persones amb enanisme, que no deixen de ser artistes, per a la seva festa. El tema dels 'nans' el persegueix: vandalitzen el seu mural a Barcelona i ja n'hi ha prova gràfica.

L'artista TV Boy va fer una pintura a la plaça Joanic de Barcelona inspirada en Lamine Yamal, a qui comparava amb un superheroi de la talla de Superman. Al dibuix es veu el jugador del Barça vestit de Superman, però amb una 'L' al pit en lloc de la clàssica 'S'. Fa algunes setmanes ja va circular una foto d'aquest mural vandalitzat, però tot era cosa de la intel·ligència artificial: ara la pel·lícula és diferent i s'ha pogut corroborar gràficament.

Segons ha publicat el periodista Edu Polo al seu compte d'Instagram, el mural de Lamine Yamal a Barcelona ha estat vandalitzat. Polo va publicar aquest contingut aquest passat diumenge a la nit i es pot observar com el mural de Lamine Yamal ha estat modificat.

A més de la imatge de Lamine Yamal vestit de Superman, hi apareixen els set nans del conte de Blancaneu, una clara referència a la polèmica festa d'aniversari del jugador de Rocafonda. "Aquesta vegada no és 'fake' ni un muntatge d'IA. Acabo de fer la foto", va publicar Polo, que va treballar com a assessor de comunicació de Xavi Hernández al Barça.