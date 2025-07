Gonzalo Miró, presentador de televisió espanyol, participa en programes radiofònics com Temps de Joc o El Partidazo de COPE, cosa que li permet opinar obertament sobre diversos temes d'actualitat. Gonzalo Miró és un gran seguidor de l'Atlético de Madrid, per això moltes de les seves opinions van vinculades al club matalasser, que podria somiar amb un fitxatge del Barça. En aquestes últimes hores, el Barça està treballant en l'oficialitat del fitxatge de Marcus Rashford, cosa que acosta una estrella del Barça a sortir en aquest mercat de fitxatges.

Al Barça no hi ha lloc per a tothom, una cosa que estava clara i que ha quedat remarcada amb els problemes de 'fair play' de l'entitat catalana que lidera Joan Laporta. Amb l'arribada de Marcus Rashford, que es farà oficial en els pròxims dies, el Barça treballa en les vendes i una d'aquestes podria tancar-se amb l'Atlético de Madrid. Gonzalo Miró va ser qui, precisament, va deixar entreveure que una estrella del Barça "és del perfil del Cholo Simeone", entrenador del conjunt matalasser que acaba de confirmar altres fitxatges com Thiago Almada.

Gonzalo Miró sol opinar obertament de gairebé tots els temes relacionats amb el món del futbol. La seva presència en programes radiofònics com Temps de Joc o El Partidazo de COPE li permet estar al dia de tot el que passa. És una figura molt respectada i la seva opinió sol donar molt de joc, sobretot aquella que va vinculada a temes polítics o d'actualitat futbolística, ja que és crític amb el Madrid.

Gonzalo Miró vol un fitxatge del Barça després del cas Marcus Rashford: 'Simeone...'

Igual que el Barça, l'Atlético de Madrid també treballa per completar un mercat de fitxatges a l'altura dels grans equips. De moment, el club que entrena Simeone s'ha endut Álex Baena, Johnny Cardoso, Clement Lenglet, Almada, Ruggeri i Musso, però encara somia amb més fitxatges després de gastar 107M€. La idea de Gonzalo Miró és clara: l'Atleti hauria d'aprofitar el fitxatge de Marcus Rashford pel Barça per pescar en terres catalanes: hi ha un crack que agrada a Simeone.

Aquesta passada matinada, al Partidazo de COPE, es va parlar llargament sobre el fitxatge de Marcus Rashford pel Barça. Després de l'arribada de Marcus Rashford, ara el Barça ha de treballar en les sortides, sobretot perquè no té inscrits Joan García ni tampoc el davanter anglès. A la tertúlia, Miguel Rico va assegurar que Fermín López sonava per sortir del Barça, una cosa que va agradar molt a Gonzalo Miró, qui va assegurar que Fermín agrada molt a Simeone.

Segons va explicar Gonzalo Miró, Fermín López agrada molt a l'Atlético, tot i que no hi ha hagut cap aproximació, ja que el Barça no té clar què fer amb el migcampista de Huelva.

A Hansi Flick li encanta Fermín López, però el Barça assegura que la seva venda generaria molts ingressos, sobretot perquè és un jugador format a la casa culer.