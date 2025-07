Màxima felicitat al Barça, el fill pròdig torna a casa: Joan Laporta ho ha acceptat

Al Barça estan vivint un estiu ple de moviments, decisions importants i nous començaments. La direcció esportiva ha traçat un pla molt clar. S'aposta per la barreja entre joventut, talent i figures que entenguin bé l'ADN del Barça.

Hansi Flick ha demanat envoltar-se de perfils que puguin ajudar en el dia a dia i connectar amb els més joves. Per això, no sorprèn que s'estiguin produint retorns inesperats. Alguns, fins i tot, generen més il·lusió que certs fitxatges.

Aquesta vegada, la notícia ha despertat un entusiasme especial entre els culers. El protagonista coneix perfectament l'entorn del vestidor, la metodologia i l'estil que sempre ha definit el Barça. El seu retorn no és simbòlic: arriba amb un rol fonamental.

Joan Laporta ha donat el vistiplau i el retorn ja és oficial

El mateix Joan Laporta ha estat qui ha facilitat el seu retorn. Després d'unes setmanes de converses, ja està tot tancat. Tornarà a casa, però ho farà amb noves responsabilitats i amb moltes ganes d'aportar des d'un altre angle.

Es tracta d'algú que va créixer a La Masia i que, des de jove, va destacar per la seva intel·ligència tàctica. Tot i que va deixar el Barça molt jove, el seu vincle emocional mai no va desaparèixer. Ara, torna per formar part del cos tècnic liderat per Flick.

Parlem de Thiago Alcántara, que després de penjar les botes, viurà la seva primera experiència formal com a membre del cos tècnic. La seva presència vol reforçar la connexió entre generacions i aportar el seu coneixement futbolístic. Ha estat un fitxatge molt celebrat internament.

Thiago ajudarà Flick i servirà de guia per als joves de la cantera

Thiago Alcántara no és una cara qualsevol. Es va formar a les categories inferiors del Barça i va ser part del primer equip en una etapa daurada. Va compartir vestidor amb llegendes com Xavi, Iniesta o Messi i va deixar una empremta profunda.

Després, la seva carrera el va portar pel Bayern de Múnic i el Liverpool, on va guanyar títols i experiència a l'elit. Ara, amb tot aquest bagatge, torna per ajudar des d'una altra posició. Ja no des de la gespa, però sí des de la pissarra.

Flick considera que la seva figura pot ser clau per formar els joves que pugen des del filial. Thiago els coneix, parla el seu idioma futbolístic i sap què s'espera al primer equip. Serà el seu enllaç i mentor.

El seu retorn enforteix la identitat i el projecte de Joan Laporta

Joan Laporta vol mantenir aquest projecte amb identitat pròpia, amb cares reconeixibles i una aposta clara per la cantera. En aquest context, el retorn de Thiago Alcántara encaixa perfectament. Uneix passat, present i futur en una sola persona.

La seva presència al vestidor no només aportarà experiència, també reforçarà el missatge institucional. La Masia continua sent el centre del projecte i figures com Thiago ho representen a la perfecció. El vestidor el rebrà amb els braços oberts.

En definitiva, el retorn del fill pròdig ja és una realitat. Thiago Alcántara és de tornada a casa, i el seu rol al cos tècnic promet ser clau. El barcelonisme celebra el seu retorn amb il·lusió i confiança.