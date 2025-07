Hansi Flick l'encerta una altra vegada, nou cas Ilkay Gündogan al Barça: gràcies i adeu

Hansi Flick s'ha guanyat el crèdit suficient per prendre les decisions que consideri oportunes. Al Barça ningú dubta del tècnic alemany després de la gran temporada realitzada i dels èxits esportius assolits. Va ser capaç d'aixecar el triplet domèstic i d'arribar a les semifinals de Champions per sorpresa de tothom.

El tècnic germànic també s'ha guanyat l'afecte de l'afició, que ha vist com els tornava la il·lusió i l'orgull de nou. Després d'unes temporades fosques, la llum va tornar a brillar a Can Barça gràcies als nous mètodes de treball de Hansi Flick. La pressió alta i la tàctica del fora de joc han donat els seus fruits.

Un altre exemple de la seva gosadia el trobem en Gerard Martín: per a molts no dona la talla, però Hansi Flick hi ha confiat i el temps li ha donat la raó. Flick ha demostrat sobradament que encerta en gairebé tot el que proposa com ja va passar l'estiu passat. Recordem que Ilkay Gündogan va fer les maletes i va marxar per la porta del darrere sense deixar cap rèdit, situació per la qual Flick va ser assenyalat amb duresa.

Hansi Flick tenia raó amb Ilkay Gündogan, i ara amb...

La decisió d'Hansi Flick de prescindir de Ilkay Gündogan s'ha demostrat, amb el temps, que va ser un encert total. El futbolista ha demostrat, al City, estar a anys llum de la seva millor versió, mentre que Flick va apostar pel talent de La Masia. Marc Casadó ha demostrat el seu talent i qualitat, i la baixa de Gündogan no s'ha notat en absolut.

Aquest estiu es repeteix la història amb Ter Stegen, un altre pes pesant del vestidor culer. Amb l'aposta de Joan García per ser el titular de l'equip i Szczesny com a porter suplent, el porter alemany no té lloc. I, per això, Hansi Flick, com ja va fer amb Ilkay Gündogan, està intentant forçar la seva sortida.

... Ter Stegen, que no ho posarà fàcil

Ter Stegen té contracte en vigor fins al 2028, però no compta per a Hansi Flick i haurà de marxar, encara que per fer-ho ha posat condicions. Vol la carta de llibertat i que el club li aboni el temps de contracte que li resta. Això suposa que el Barça li hauria de pagar una xifra propera als 42 milions d'euros.

Per la seva banda, el FC Barcelona desitja que Ter Stegen accepti alguna de les ofertes que té damunt la taula i abandoni el club. Una situació tensa que el porter pot portar al límit i que podria allargar-se durant els pròxims mesos. Veurem si Ter Stegen segueix els passos d'Ilkay Gündogan i deixa el club català en les pròximes setmanes.