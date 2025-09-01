Gonzalo García respira tras el fichaje frustrado de Florentino Pérez: adiós Madrid

Gonzalo García se ha destapado como un '9' de mucho futuro tras su actuación en el Mundial de Clubes. El delantero blanco acabó la competición marcando cuatro goles y demostrando su gran talento. Grandes movimientos de desmarque, asistencias y solidaridad defensiva, desgastándose con una alta presión.

El año pasado, con el filial, el Castilla, marcó 25 goles en 36 partidos en Primera RFEF, y con el primer equipo fue clave en Leganés en la eliminatoria de Copa. Su gol en el descuento perimitió al Real Madrid dar el paso a las semifinales de la competición copera. A sus 21 años, Gonzalo García ha visto como se ha disparado su valor en el mercado futbolístico.

El valor de Gonzalo en Transfermarkt, hace escasamente un año, estaba estimado en 1 millón de euros, ahora su valor está en 8. La explosión del delantero blanco ha llegado y lo ha hecho de la mano del nuevo técnico, Xabi Alonso. Se ha ganado un sitio en la plantilla y, además, el fichaje del '9' que quería Florentino Pérez no se llevará a cabo.

Nick Woltemade se despide del Madrid: más minutos para Gonzalo

El delantero centro del Sttutgart, Nick Woltemade es nuevo jugador del Newscatle, que ha pagado más de 80 millones al Sttutgart alemán. El internacional llega a St James Park, una operación millonaria que será financiada con el traspaso de Alexander Isak al Liverpool. El acuerdo está cerrado y el delantero germano se desplazará a Inglaterra en breve para pasar la pertinente revisión médica.

Woltemade de 23 años, se consagró la pasada temporada como goleador en las filas del Sttutgart logrando anotar 17 goles en 33 partidos. Su gran temporada y sus registros le valieron la llamada para la selección absoluta debutando el pasado mes de junio. El Real Madrid se había interesado en su fichaje, pero el resultado de la operación no ha sido favorable para el conjunto blanco.

Florentino Pérez se queda sin fichaje

El nombre de Nick Woltemade estuvo en la órbita del Real Madrid, incluso se rumoreó que Xabi Alonso había pedido su fichaje. Delantero joven, de gran proyección, con buena capacidad de asociación y dominio del juego aéreo, Woltemade estuvo en la órbita madridista. La primera intención del Sttutgart era retener a su talentoso delantero pero la millonaria oferta del Newcastle lo ha cambiado todo.

Xabi Alonso pidió un delantero a su llegada al Bernabéu, pero la irrupción de la figura de Gonzalo García hizo reconsiderar su petición. Finalmente, Nick Woltemade volará rumbo a la Premier a cambio de 80 millones fijos y 5 en variables, oferta inigualable. Por su parte, Gonzalo García respira más tranquilo y sabe que ahora tendrá más oportunidades para poder demostrar su calidad.