El Barça perd el seu favorit i Fermín López podria rematar-ho: fitxatge frustrat
En Fermín ara té més números per sortir abans del tancament del mercat, la Premier pot ser el seu nou destí!
El mercat de fitxatges ha entrat en els seus últims sospirs i se succeeixen una sèrie de moviments inesperats. Una recta final de mercat trepidant al Barça fins al punt que Deco es queda a Barcelona pendent del que pugui passar amb Fermín López. No és segur que el migcampista andalús segueixi sota la disciplina de Hansi Flick davant d'una possible sortida a la Premier
En les últimes hores s'ha produït una gran notícia que pot tenir conseqüències significatives en el futur de Fermín. I és que una joia de La Masia, que ara juga al Leipzig, està a punt de fitxar pel Tottenham Hotspur. Ens referim al cas de Xavi Simons, el seu somni era tornar al Barça però mai va ser la prioritat del conjunt blaugrana
Simons ha estat a prop de fitxar pel Chelsea però sembla que el seu destí final serà el Tottenham, que abonaria al Leipzig la quantitat de 60 milions pels seus serveis. Aquest important fitxatge té conseqüències directes en el cas de Fermín. El Chelsea, quedant-se finalment sense el neerlandès, pot pressionar pel fitxatge de l'andalús del Barça, Fermín López
Xavi Simons fitxa pel Tottenham
Tot semblava indicar que el neerlandès del Leipzig tenia el seu destí final al Chelsea però en les últimes hores hi ha hagut un gir inesperat. El Tottenham ha pres la davantera, i si no canvien radicalment les coses, el davanter de 22 anys serà nou jugador del conjunt del Tottenham. Els clubs han arribat a un acord, el fitxatge de Simons es tancaria per 60M que podrien arribar als 70 segons variables
Sense Xavi Simons, el conjunt de Stamford Bridge centrarà tots els seus esforços per fer-se amb el blaugrana Fermín. El conjunt anglès afronta els últims dies de mercat i la seva oferta haurà de ser irrenunciable per convèncer club i jugador. El club anglès el vol sí o sí i caldrà veure com es tradueix a nivell d'oferta econòmica
Fermín, a l'expectativa
Simons ja ha completat la revisió mèdica amb el seu nou club, el Leipzig li va donar permís per poder viatjar a Anglaterra. El contracte encara s'ha d'oficialitzar però l'operació està tancada i pròximament s'incorporarà a l'equip dirigit per Thomas Frank. El Chelsea, que sospirava per Simons, haurà de moure fitxa per poder incorporar un altre migcampista i Fermín és el seu nou objectiu
El jugador onubenc no és titular indiscutible al Barça, la gran competència a la medul·lar no li assegura un rol protagonista. El Chelsea sembla disposat a oferir-li aquest rol al conjunt blue i vol seduir-lo amb una oferta econòmica irrenunciable. El Barça està disposat a escoltar ofertes per Fermín però Joan Laporta no sembla disposat a vendre'l per menys de 90 milions
