Adéu Barça, Alexander Isak celebra: Deco s'acomiada, fitxatge tancat, va a l'Arsenal

Deco està centrant tots els seus esforços a trobar un relleu per a Lewandowski. Fins a la data, diversos són els noms que han saltat a la palestra, però l'Alexander Isak sembla ser el que més agrada a Flick. El nivell de Robert Lewandowski continua sent TOP, però no és menys cert que la fatiga ja comença a fer mossa en l'ariet polonès.

Deco és conscient que l'edat no perdona i que el Barça necessita buscar un ariet de garanties que pugui substituir Lewandowski. De fet, en els últims partits, Flick s'està acostumant a substituir el polonès en els minuts finals per Ferran Torres, per la qual cosa pensar en Alexander Isak té molt de sentit. El suec s'ha convertit en peça apetible per al Barça gràcies a uns números realment bons de cara a porta: 30 partits, 21 gols i 5 assistències.

No obstant això, Alexander Isak no és l'únic '9' a l'agenda de Deco. El director esportiu també segueix de prop Jonathan David, Benjamin Sesko, Luis Díaz i Viktor Gyökeres. El problema per al Barça és que d'aquesta llista caurà un dels candidats, ja que l'Arsenal està molt a prop de tancar la seva incorporació.

L'Arsenal s'avança a Deco

És cert que Alexander Isak és el gran favorit, però també és veritat que el Barça està valorant altres opcions més econòmiques com Viktor Gyökeres. No obstant això, Gyökeres, un autèntic killer de l'àrea com testifiquen els seus números, també està sent seguit per altres equips. De fet, diverses fonts apunten que l'Arsenal es farà amb els seus serveis en les pròximes setmanes de cara a la pròxima temporada.

En aquest sentit, els londinencs estarien disposats a posar sobre la taula 70 milions per fer-se amb el davanter de l'Sporting de Lisboa. Encara que la clàusula de l'ariet suec ascendeix a 100M, l'Sporting està per la labor de rebaixar les seves exigències per tancar l'acord. Mikel Arteta vol Viktor Gyökeres al seu equip, per la qual cosa Alexander Isak té el camí més despejat per anar al Barça.

Alexander Isak, el favorit

El fet que l'Arsenal decideixi fitxar Viktor Gyökeres aproximaria Alexander Isak al Barça. El problema per a Deco és l'inassumible preu de l'internacional suec, taxat en 160 milions, que només seran rebaixats si el Newcastle no es classifica per a la següent Champions League. Flick creu fermament que el perfil d'Isak és l'ideal per a l'equip i farà tot el possible per poder incorporar-lo.

Per la seva banda, Alexander Isak anhela fer un salt de qualitat en la seva carrera de cara al pròxim estiu i sospira per aterrar al Camp Nou. Sap que la seva sortida no serà fàcil, si el Newcastle acaba classificant per la Champions voldran comptar amb la seva participació sí o sí. La seva clàusula superior als 100 milions suposa que el Barça, si vol fitxar-lo, hauria de realitzar alguna venda important.