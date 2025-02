Giro de 180 grados con el futuro de Dani Ceballos: sorpresa mayúscula en el Bernabéu

Dani Ceballos ha experimentado de todo en los últimos meses. Al final de la temporada pasada, su futuro en el Real Madrid no estaba garantizado y se especuló sobre su posible salida en el pasado mercado de verano.

Sin embargo, aunque su rendimiento había sido ciertamente irregular, la afición madridista pidió a gritos su continuidad, lo que llevó a Ceballos a quedarse y renovar su contrato hasta 2027. Las constantes muestras de cariño del público del Bernabéu fueron decisivas para evitar su salida y reorientar su futuro en el club blanco.

La temporada de Dani Ceballos le devuelve a su sitio

A pesar de la renovación y de la marcha de Toni Kroos, los primeros compases de la temporada para Dani Ceballos no fueron fáciles. En los primeros partidos no contaba con muchos minutos y parecía que no entraba en los planes inmediatos de Carlo Ancelotti. La competencia en el centro del campo del Real Madrid es feroz, con jugadores como Luka Modric, Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni y Fede Valverde.

La situación de Ceballos cambió cuando el rendimiento colectivo del equipo no fue el esperado. Los problemas de juego del Real Madrid permitieron a Dani Ceballos entrar en el once titular y ya no ha vuelto a salir. Desde entonces, el '19' ha respondido con creces a la oportunidad que le dio Ancelotti, mostrando un gran rendimiento que ahora se traduce en el mejor premio posible.

Dani Ceballos suena para volver a la Selección Española

Este giro de 180 grados en su rendimiento ha provocado un cambio notable en su futuro inmediato. Dani Ceballos ahora es indiscutible para Ancelotti y se ha consolidado como un referente en el centro del campo del Real Madrid. Este cambio en su situación podría abrirle la puerta de regreso a la Selección Española, donde se espera que sea convocado pronto, tal y como se ha revelado recientemente Antón Meana.

"En la Federación ya creen que es momento de levantarle el veto a Dani Ceballos". Una resolución que confirmaría, una vez más, la evolución de Ceballos esta temporada, reflejando su resiliencia para superar momentos difíciles y aprovechar las oportunidades. Y también es una manera de dejar atrás todo lo que pasó con Gavi, que también debería regresar a La Roja en la próxima convocatoria.

Si mantiene este nivel de juego, el futuro de Dani Ceballos, tanto en el Real Madrid como en la Selección Española, parece estar garantizado de cara al futuro.