El Reial Madrid té el nou Cole Palmer: 'És un geni, millor que Franco Mastantuono'
El fitxatge de Mastantuono podria veure’s amenaçat molt aviat per un talent de La Fábrica que recorda Cole Palmer
Més enllà de grans fitxatges com el de Franco Mastantuono, el Real Madrid també cuida amb cura la seva pedrera. És cert que La Fábrica no té la mateixa facilitat per generar talent que La Masia, però tampoc es queda enrere. De Valdebebas n'han sortit figures històriques tan destacades com Íker Casillas, Guti o Dani Carvajal.
Ara, el club blanc està polint un nou diamant en brut. Es tracta d'un mitjapunta gallec nascut el 2009 que ja brilla amb llum pròpia a les categories inferiors. El seu estil de joc i el seu físic recorden molt a Cole Palmer, l'estrella del Chelsea, i el Bernabéu l'espera amb els braços oberts.
El Real Madrid té el nou Cole Palmer: 'És millor que Franco Mastantuono'
No és cap secret que el Real Madrid necessita qualitat al centre del camp. Després de la sortida de Modric, Florentino i Xabi Alonso van decidir no contractar cap migcampista pur. En el seu lloc ha arribat Franco Mastantuono per 63 milions d'euros, tot i que la veritat és que el seu fitxatge no sembla ser la solució ideal.
El club blanc necessita un jugador amb més qualitat i que pugui actuar més a prop de la base de la jugada. En aquest sentit, la nova perla de La Fábrica compleix tots els requisits. Parlem de Bryan Bugarín, qui molt aviat estarà jugant a les ordres de Xabi Alonso al Bernabéu.
Bryan Bugarín ho té tot
Bryan Bugarín es desenvolupa al Juvenil del Real Madrid amb una personalitat impropia de la seva edat. Li agrada tenir la pilota, filtra passades amb precisió i posseeix una visió de joc difícil de trobar en joves de la seva generació. A més, té arribada a l'àrea i gol, cosa que el converteix en un perfil molt complet.
El més sorprenent és que el Real Madrid gairebé no va invertir en el seu fitxatge. Bryan Bugarín va arribar des del Celta el 2021 a cost zero, una operació que ara es percep com una autèntica ganga. En contrast, Franco Mastantuono ha costat més de 60 milions i la seva adaptació encara genera dubtes.
Aquesta comparació comença a obrir debat dins del club. Mentre Franco Mastantuono representa l'aposta econòmica pel futur, Bryan Bugarín simbolitza l'èxit de confiar en la pedrera. Si la seva progressió continua, no seria estrany que comparteixi protagonisme amb l'argentí en un curt termini.
Aquest mateix cap de setmana va tornar a deixar clar que el seu talent està fora de tota discussió. Bryan Bugarín va marcar un gran gol de falta que va meravellar els qui el van veure, confirmant que té un xut a l'alçada de ben pocs. Cada partit sembla un aparador on Bryan exhibeix la seva qualitat.
El Real Madrid ja sap que té entre mans un projecte d'estrella mundial. Els tècnics de La Fábrica el descriuen com un geni de la pilota, capaç de decidir partits amb una sola guspira. El públic que segueix la pedrera blanca comença a entusiasmar-se amb ell.
La història de Bryan Bugarín tot just està començant. Amb 16 anys ja és a boca de tothom i el seu creixement sembla imparable. Quedeu-vos amb el nom, perquè el nou Cole Palmer és a Valdebebas i promet donar moltes alegries al Real Madrid.
