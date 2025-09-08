Giro radical en el Real Madrid: David Alaba sale ganando, Xabi Alonso da la orden

David Alaba llegó al Real Madrid procedente del Bayern Múnich en el verano de 2021. El defensor austríaco aterrizó en el Bernabéu a coste cero, en una operación que fue calificada como uno de los grandes aciertos de Florentino Pérez. Su versatilidad y experiencia lo convirtieron rápidamente en un pilar del conjunto blanco.

La situación de David Alaba es compleja

Durante sus primeras campañas, David Alaba mostró un nivel altísimo. Era capaz de actuar como central, lateral o incluso mediocentro, siempre con un rendimiento notable. Sin embargo, una grave lesión de rodilla sufrida en diciembre de 2023 frenó en seco su carrera.

Desde ese momento comenzó su particular calvario. Los problemas físicos se alargaron más de lo esperado y su vuelta a los terrenos de juego se retrasó varios meses. Ahora, por fin, parece completamente recuperado y preparado para afrontar un nuevo reto.

El escenario al que se enfrenta en el Real Madrid actual, sin embargo, no es sencillo. En la zaga tiene por delante a tres centrales de mucho peso como Huijsen, Rüdiger y Militao. Como lateral izquierdo la competencia es todavía más dura: Álvaro Carreras, Fran García y Mendy compiten por un solo puesto.

Consciente de esta situación, Xabi Alonso ha decidido actuar. El nuevo entrenador del Real Madrid ha buscado una fórmula para no desaprovechar la calidad y la experiencia de David Alaba. Y la solución ha sido darle un giro radical a su carrera.

David Alaba recibe una gran noticia por parte de Xabi Alonso

Para sorpresa de todos, Xabi Alonso ha decidido que David Alaba pasará a desempeñarse como pivote defensivo. Esta posición permitirá aprovechar su inteligencia táctica, su salida de balón y su capacidad para anticipar jugadas. Xabi considera que puede aportar equilibrio en un centro del campo que necesita variantes.

Alaba, por su parte, ha aceptado el reto con entusiasmo. Sabe que es su gran oportunidad para recuperar protagonismo en el club blanco. Su polivalencia siempre fue una de sus virtudes más destacadas y ahora deberá demostrarlo de nuevo.

Hasta la fecha, David Alaba solo ha tenido minutos en esa posición en un partido de pretemporada disputado a puerta cerrada. Según trascendió, dejó buenas sensaciones, aunque todavía le falta rodaje en esa demarcación. El reto es mayúsculo, pero las expectativas son positivas.

David Alaba también tiene competencia en la medular

El gran obstáculo que se encontrará David Alaba para jugar como pivote es la presencia de Aurélien Tchouaméni. El francés ha brillado como pivote desde la llegada de Xabi Alonso al Real Madrid y se ha consolidado como titular indiscutible. Aun así, contar con un recambio de nivel como Alaba es un lujo para cualquier entrenador.

Si por algún motivo Tchouaméni cae lesionado o necesita descanso, todo apunta a que David Alaba será la primera opción. Su experiencia en la élite y su capacidad de adaptación lo convierten en una garantía. Xabi Alonso lo sabe y ha dado la orden de que se prepare para ese rol.

Así, lo que parecía una pérdida de protagonismo se ha transformado en una oportunidad inesperada. David Alaba podría convertirse en una pieza clave en el nuevo proyecto del Real Madrid. Y este giro radical demuestra que Xabi Alonso quiere sacar el máximo partido de todos sus jugadores.