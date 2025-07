Alejandro Balde ja coneix el nou lateral del Barça: Deco paga 15 M perquè torni

Alejandro Balde va sorprendre tothom amb el bon rendiment que va oferir la temporada passada. El jove carriler català va començar el curs amb molts dubtes després d'un any decebedor a les ordres de Xavi Hernández. De fet, va acabar perdent la titularitat en favor de Joao Cancelo.

Tanmateix, des de l'arribada de Hansi Flick, la situació ha canviat completament. El tècnic alemany ha apostat per ell i Alejandro Balde no ha decebut. La seva evolució ha estat notable, especialment en l'apartat defensiu.

Balde sempre ha estat un jugador desequilibrant en atac. Les seves pujades per banda i la seva velocitat el van convertir en una de les grans promeses de La Masia. Però ara, també se'l veu molt més sòlid al darrere: ha millorat en concentració, posicionament i duels individuals.

A més, ha deixat enrere les molèsties físiques que tant el van lastrar en temporades anteriors. Avui dia, Alejandro Balde s'ha convertit en un jugador intocable per a Flick, titular indiscutible al carril esquerre del Camp Nou.

El problema de la banqueta

Malgrat el seu gran rendiment, està clar que Balde necessita competència. Gerard Martín, el seu actual suplent, encara està molt lluny del nivell necessari per disputar-li el lloc. La diferència entre tots dos és massa gran per a un equip que aspira a guanyar-ho tot.

Per això, el Barça ja s'ha posat en marxa per reforçar aquesta posició. Deco, sempre atent al mercat, ha activat una operació que pot ser clau per al futur immediat de l'equip.

Joao Cancelo, de tornada al Camp Nou

Tot i que Joao Cancelo va acabar assegut Alejandro Balde en la seva primera etapa, ara arribaria com a alternativa i reforç de luxe per a totes dues bandes.

Cancelo, actualment a l'Al Hilal saudita, mai no ha amagat el seu desig de tornar al Barça. A les seves xarxes socials sol deixar missatges d'afecte cap al club i els seus aficionats. I ara, aquest desig pot fer-se realitat.

Segons les últimes informacions, Joao Cancelo podria sortir d'Aràbia per només 15 milions d'euros. Una xifra molt assumible per al Barça, tenint en compte el nivell del futbolista. La seva polivalència, experiència i qualitat el converteixen en una opció ideal per reforçar la defensa.

Al club veuen amb bons ulls el seu retorn. Flick valora la seva capacitat per jugar per totes dues bandes i Deco està convençut que el seu fitxatge és una gran oportunitat. Tot apunta que Joao Cancelo està molt a prop de vestir una altra vegada la samarreta del Barça.