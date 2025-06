Gir de 180º al Barça després de la inesperada notícia d’Ansu Fati: tot ha canviat

El futur d'Ansu Fati ha estat un dels temes més candents al Barça en les últimes setmanes. El davanter, que en el seu moment va ser una de les grans promeses del club, ja no compta amb el suport de Hansi Flick. Tot i els seus intents per revertir la situació, el jugador no té cabuda en els plans del tècnic alemany per a la pròxima temporada.

Ansu Fati té contracte fins al 2027, cosa que fa que la seva sortida es converteixi en un desafiament per al Barça. El seu elevat salari de 14 milions d'euros anuals és un altre dels obstacles a superar. La venda o cessió del jugador s'ha tornat una prioritat per al club a causa de la seva situació financera.

L'adeu d'Ansu Fati sembla quelcom inevitable

Tot i que el jugador ha treballat en solitari per recuperar la seva anterior forma física, la direcció esportiva del Barça té clar que la seva sortida és necessària. L'opció que Fati marxi cedit al Mònaco ha agafat força. El club monegasc ha mostrat interès a incorporar el davanter, però encara hi ha detalls que frenen l'acord.

El Mònaco ha donat el vistiplau per fitxar Ansu Fati, però l'acord està encallat pel repartiment salarial. El Barça vol que el club monegasc assumeixi gran part del seu salari, quelcom que no ha estat ben rebut per l'equip del Principat. El jugador, que guanya 14 milions anuals, està generant una diferència difícil de gestionar.

La difícil situació del Barça: necessitat d'alliberar massa salarial

El Barça s'enfronta a la necessitat urgent de reduir la seva massa salarial. Amb jugadors com Ansu Fati, que no compten per al projecte de Hansi Flick, el club busca la manera d'equilibrar les seves finances. La sortida de Fati sembla ser un pas necessari per complir amb els requisits econòmics establerts.

Les converses entre el Barça i el Mònaco segueixen en peu, però encara hi ha obstacles per superar. Tot i els desacords, ambdues parts semblen disposades a trobar una solució. El mercat de fitxatges segueix obert, així que encara hi ha temps per desbloquejar l'acord.

El futur d'Ansu Fati al Barça està marcat per la incertesa. La cessió al Mònaco sembla ser l'opció més viable, però la situació salarial continua sent un desafiament. Caldrà esperar per veure com es resol aquest cas complicat.