Hansi Flick va anar a buscar Gavi per explicar-li els seus plans: «La teva nova posició serà...»

La carrera esportiva de Gavi ha patit un gir inesperat des de l'arribada de Hansi Flick a la banqueta del FC Barcelona. El migcampista, que va ser una peça clau en els esquemes del Barça amb Xavi, ha vist com el seu rol a l'equip ha disminuït significativament. Amb l'arribada del tècnic alemany, les oportunitats del '6' a l'onze titular s'han reduït dràsticament.

Quan Flick va assumir el càrrec, Gavi encara es trobava en fase de recuperació de la seva lesió. Això va permetre que jugadors com Casadó, Fermín, De Jong i Dani Olmo prenguessin protagonisme a la medul·lar. La competència va augmentar, i l'andalús, tot i estar completament recuperat, no ha aconseguit recuperar el seu rol com a titular indiscutible.

Flick ha optat per donar-li minuts limitats i en posicions una mica atípiques, cosa que ha generat frustració en Gavi i ha provocat molts rumors sobre la seva possible sortida del club. La seva manca de continuïtat ha cridat l'atenció de diversos grans clubs europeus. Equips com el PSG i l'Atlètic de Madrid s'han interessat pel talent del migcampista espanyol.

Tanmateix, Gavi ha estat clar amb el seu futur. El jove migcampista ha reconegut públicament que no té la més mínima intenció de marxar del Barça. De fet, la seva recent renovació fins al 2030 demostra el seu compromís amb el club i posa fi a qualsevol rumor sobre la seva sortida, cosa que Hansi Flick premiarà amb més protagonisme.

El pla perquè torni el millor Gavi

Hansi Flick té un pla per recuperar el protagonisme de Gavi al Barça. Sap que és un actiu molt valuós per al club i una peça clau per al bon ambient del vestidor. I per això ha pres una decisió.

Segons informa 'Sport', Flick té pensat col·locar Gavi al doble pivot, una posició que podria oferir-li més minuts i una participació més activa. "La teva nova posició serà al doble pivot", li hauria comunicat Flick al sevillà.

El tècnic alemany considera que Gavi té un gran futur al club i està disposat a donar-li oportunitats perquè demostri la seva qualitat. El seu objectiu és fer que el '6' torni a sentir-se còmode i protagonista al Barça. Si el migcampista respon a aquest pla i recupera el seu millor nivell, Hansi Flick no dubtarà a convertir-lo en una peça clau.

Amb la seva renovació assegurada i el suport del cos tècnic, el futur de Gavi al Barça sembla més prometedor que mai. El camí cap a la recuperació del seu protagonisme està obert i sap que la pròxima temporada serà clau per consolidar-se com un dels pilars del club català.