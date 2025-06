Xavi va demanar el seu fitxatge i Hansi Flick ho fa realitat: la joia d’Itàlia se’n va al Barça

El Barça continua buscant el fitxatge perfecte per complementar el seu trident ofensiu, format per Lamine, Raphinha i Lewandowski. Tot i que en les últimes hores s'ha parlat intensament de Nico Williams, el Barça no perd de vista altres opcions. La recerca d'un perfil atacant que aporti frescor i dinamisme continua sent una prioritat al mercat.

Més enllà de Nico Williams, el Barça també està sondejant el fitxatge d'un dels davanters més cobejats del futbol europeu, Marcus Rashford. El davanter del United és un jugador que encaixa en el perfil que busca Hansi Flick, ja que podria aportar mobilitat a l'atac, quelcom que necessita Robert Lewandowski. Encara que aquesta opció continua sobre la taula, un altre nom ha començat a sonar amb força en les últimes hores.

Paulo Dybala, la joia de la Serie A que podria reforçar el Barça

Per sorpresa de molts, el Barça ha reactivat l'interès per Paulo Dybala, un dels jugadors més destacats de la Serie A italiana. El davanter de la Roma ha estat una de les estrelles del campionat italià, marcant 8 gols i oferint 4 assistències en aquesta actual temporada. Dybala, que ja va estar a la llista de prioritats de Xavi Hernández fa un parell d'anys, podria ser una de les apostes de Hansi Flick per reforçar la davantera culer.

Un fitxatge que podria ser possible si es donen les condicions

Tot i que Dybala no és l'únic nom que sona, el seu fitxatge té més possibilitats de materialitzar-se que en temporades anteriors. Fa un temps, Xavi Hernández va sol·licitar el seu fitxatge, però la difícil situació econòmica del club de Joan Laporta va frenar l'acord.

Tanmateix, ara, a la banqueta culer hi ha l'estimat alemany Hansi Flick. Per això, la possibilitat que el davanter argentí s'uneixi al Barça pren molta força, sempre que es donin les condicions adequades.

Perquè el fitxatge de Paulo Dybala es faci realitat, el Barça necessitaria desprendre's d'alguns jugadors per alliberar espai a la plantilla. S'ha parlat de Pau Víctor i Pablo Torre com a possibles sortides de l'equip, cosa que permetria al club català afrontar el traspàs de Dybala. Tot i les dificultats, els rumors sobre aquest fitxatge continuen creixent, i l'estiu encara és a les seves primeres setmanes.