Confirmat, el Barça fa oficial la gran notícia de Jules Koundé: ja és definitiu

El Barça ha tancat una de les renovacions més esperades de l'estiu: Jules Koundé continuarà al club més enllà de 2027. El lateral dret francès, peça clau en l'esquema de Hansi Flick, ha arribat a un acord amb l'entitat culer per ampliar el seu contracte per tres temporades addicionals, fins a 2030. La signatura oficial es farà un cop acabi el mercat de fitxatges, a causa de la necessitat d'alliberar massa salarial per inscriure nous jugadors.

Koundé, peça clau en el projecte de Hansi Flick

Des de la seva arribada al Barça el 2022, Jules Koundé ha demostrat ser un jugador indispensable, i ara més tenint en compte el nivell tàctic de l'alemany Hansi Flick. La seva capacitat per adaptar-se al lateral dret, tot i ser central d'origen, ha estat fonamental per a l'equip. Els aficionats del Barça han estat aquesta temporada testimonis del gran nivell del jove lateral francès.

Durant la temporada 2024/25, va acumular 51 partits oficials amb el Barça, destacant-se per la seva solidesa defensiva i contribució ofensiva. La seva actuació més destacada va ser a la final de la Copa del Rei contra el Real Madrid, on va marcar el gol que va donar el títol a l'equip català.

Interès de grans clubs i postura del Barça

Tot i la seva importància al Barça, Jules Koundé ha estat d'interès per part de clubs com Chelsea i PSG, que han presentat ofertes properes als 80 milions. Tanmateix, el club català ha estat ferm en la seva postura: el jugador no està en venda. La direcció esportiva considera Koundé una peça fonamental per al present i futur del projecte.

Tot i que l'acord està tancat de paraula, la signatura oficial es posposa fins després del mercat de fitxatges. El Barça ha de prioritzar la inscripció de nous jugadors, com Joan García i Nico Williams, abans de formalitzar la renovació de Koundé. S'espera que el nou contracte inclogui un petit augment salarial, però sense afectar significativament el límit salarial del club.

La renovació de Jules Koundé és una gran notícia per al Barça. El defensor francès ha demostrat ser una peça clau en l'esquema de Hansi Flick i la seva continuïtat garanteix estabilitat a la defensa de l'equip. Amb la signatura oficial pendent, el Barça assegura la permanència d'un dels millors laterals drets del món per diverses temporades més.