Gerard Piqué avisa a Flick, és l'ovella negra del Barça: 'Que no xuti cap penal'

Gerard Piqué és una de les figures més famoses en l'entorn culé. Durant els seus anys en actiu, el central es va consagrar com un dels millors defensors de la història del FC Barcelona. El seu rendiment al camp el va convertir en un referent per al club.

A més, Piqué no només va destacar per la seva capacitat defensiva, sinó també pel seu caràcter, la seva personalitat i les seves declaracions fora del camp, sempre carregades de controvèrsia i sinceritat. Sens dubte, Gerard Piqué va néixer per ser protagonista, tant dins com fora del verd.

La retirada i els nous projectes de Gerard Piqué

El 3 de novembre de 2022, Gerard Piqué va anunciar la seva retirada del futbol professional. En aquell moment, va posar fi a una exitosa carrera que li va permetre conquerir nombrosos títols amb el Barça i amb la Selecció Espanyola.

Des del seu comiat al futbol, Piqué està destinant la seva energia cap a diversos projectes empresarials. El més destacat de tots ells és la creació de la Kings League, una competició de futbol 7 amb un format novedós que ha captat l'atenció de tot el món.

La Kings League ha estat un èxit rotund, obrint noves competicions fora de les fronteres d'Espanya, la qual cosa demostra l'impacte global que ha tingut la iniciativa de Gerard Piqué.

Jules Koundé i el seu pas per la Kings League

Recentment, un jugador del FC Barcelona es va deixar veure a la Kings League, però el resultat no va ser l'esperat. Es tracta de Jules Koundé, qui va participar en un dels partits del torneig, encara que no va sortir molt ben parat.

Durant la seva participació, Jules Koundé va voler mostrar la seva destresa xutant un penal. Tanmateix, per sorpresa de tothom, el defensa del Barça va errar el llançament, provocant un seguit de reaccions a les xarxes socials. Koundé no va tenir la seva millor actuació, però el Barça podria treure profit del seu error.

Gerard Piqué avisa al Barça amb Jules Koundé

Gerard Piqué ha presenciat en directe l'error de Jules Koundé i entendria que Flick prengués decisions. La fase final de la Champions League està al caure i la tanda de penals és una possibilitat més que real. Encara que, vist el que s'ha vist, potser el millor seria que Koundé no participi en aquesta sort.

Mentrestant, Gerard Piqué continua sent una figura influent, tant en el futbol com en altres àmbits. La Kings League és només l'inici d'una sèrie de projectes que probablement mantindran el seu nom en l'actualitat esportiva durant molts anys més.

Mentrestant, el llegat de Piqué continua viu en la memòria dels aficionats del Barça, qui el recorden com un dels grans defensors de la seva història.