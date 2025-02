Gerro d'aigua freda per a Joan Laporta amb el nou Camp Nou: 'Quatre mesos sense...'

Des del seu retorn a la presidència del Barça, Joan Laporta ha centrat els seus esforços a tornar el club a l'elit del futbol mundial. Per aconseguir-ho, ha pres decisions difícils, com la sortida de Lionel Messi i la venda d'actius com Barça Studios. Aquestes mesures, encara que controvertides, han permès al Barça recuperar l'estabilitat financera.

L'obra mestra de Joan Laporta

Malgrat aquests èxits, Joan Laporta espera amb ànsia culminar el seu projecte amb la inauguració del renovat Camp Nou. No obstant això, l'empresa constructora Limak ha anat retardant els terminis d'execució. Recentment, ha comunicat una notícia descoratjadora: necessitaran quatre mesos sense públic per completar la instal·lació de la nova coberta de l'estadi.

Està previst que aquestes obres es realitzin un cop finalitzi la present temporada 24/25, cosa que limitaria l'impacte només a les primeres setmanes de la següent campanya. Conscient de les implicacions, Joan Laporta planeja sol·licitar a la Real Federació Espanyola de Futbol que l'equip disputi els primers partits de la 25/26 fora de casa. Aquesta estratègia busca mitigar les pèrdues econòmiques i permetre que les obres avancin sense entrebancs.

El nou Camp Nou, font d'ingressos per al Barça

La decisió de tancar el Camp Nou al públic durant quatre mesos representa un desafiament considerable per a la directiva. A més de la pèrdua d'ingressos per taquilla, el club haurà de gestionar la logística de jugar diversos partits consecutius com a visitant. No obstant això, Joan Laporta i el seu equip directiu consideren que aquesta és la millor opció per garantir que el renovat estadi estigui llest en el menor temps possible.

Malgrat aquest contratemps, Joan Laporta manté el seu compromís de dotar el Barça d'unes instal·lacions de primer nivell. El renovat Camp Nou no només millorarà l'experiència dels aficionats, sinó que també incrementarà els ingressos del club a llarg termini. Encara que l'espera es prolongui una mica més, la directiva confia que el resultat final justificarà les decisions preses en el procés.

Per tant, encara que la necessitat de tancar el Camp Nou durant quatre mesos suposa un inconvenient per a Joan Laporta, aquesta mesura és essencial per assegurar l'èxit de les obres. Amb una planificació acurada i l'enfocament en el futur, el Barça es prepara per inaugurar un estadi que estarà a l'altura del seu prestigi històric. Això sí, perquè les obres estiguin completades, encara tocarà esperar fins a l'inici de la pròxima temporada.